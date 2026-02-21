Unschöne Überraschung für Skeletoni Axel Jungk: Der zweimalige Silbermedaillen-Gewinner entdeckt gravierende Unterschiede zwischen seinen beiden Medaillen - und will handeln.

Zweimal Silber gewann Axel Jungk bei den Olympischen Winterspielen 2026, sowohl im Einzel- als auch im Mixed-Wettbewerb belegte der Skeletoni den zweiten Platz.

Am Freitagabend war der 34-Jährige deshalb im TV-Studio des "ZDF" zu Gast, gemeinsam mit seinem Teamkollegen Christopher Grotheer, der zweimal Bronze gewann.

Während des Besuchs fiel Jungk live vor den TV-Kameras etwas an seinen Medaillen auf, das ihm gar nicht gefällt. Denn die beiden Medaillen sind sind nicht identisch sondern unterschiedlich. Eine weist offenbar qualitative Mängel auf.

"Dafür, dass es zweimal Silber ist, sehen die Medaillen nicht gleich aus. Die eine hat hier im Ring so einen Beschlag", berichtete er und kündigte schon mal eine Reklamation an: "Da muss ich mich nochmal drum kümmern." Vor allem in der Mitte der Medaille fehlte der Glanz.