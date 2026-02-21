Olympia 2026: Franziska Preuß beklagt "Psychoterror" auf Social Media

Auch Franziska Preuß hat nach ihrem letzten Karriererennen den Umgang mit Sportlerinnen und Sportlern in den Sozialen Medien kritisiert.

"Ich habe die letzten Tage schon gemerkt, was alles so abgelaufen ist", sagte die Biathletin nach dem olympischen Massenstart am Samstag in Antholz: "Dieser Psychoterror, wenn die Leute sagen, schau bloß nicht auf Social Media, was da wieder geschrieben wird. Da denkt man sich schon, wie krass das ist."

Preuß hatte bei ihrer Medaillenjagd bei den Winterspielen in Norditalien immer wieder sportlich bittere Rückschläge kassiert. "Aus Selbstschutz" habe sie deswegen "die letzten Tage wenig Zeit auf Social Media verbracht", sagte die Bayerin nun nach ihrem abschließenden 28. Platz im Massenstart.

"Man ist ja immer noch ein Mensch. Ich habe weder was Kriminelles gemacht oder wen umgebracht. Es ist einfach Sport. Dass man das alles erleben muss, ist mir keine Medaille wert", sagte Preuß.

Sportdirektor Felix Bitterling hatte schon zuvor die zunehmende Verunglimpfung seiner Athletinnen und Athleten im Internet angeprangert. Es gehöre "leider dazu und ist als Sportler ein Stück weit Part of the Game, dass man das auch aushalten muss", führte Preuß, die am Freitag das Ende ihrer Laufbahn mitgeteilt hatte, nun weiter aus: "Aber wenn es persönlich wird, ist es definitiv nicht so schön. Manchmal werden Grenzen überschritten."