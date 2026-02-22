- Anzeige -
Wintersport

Olympia 2026: Skilangläuferin Neprjajewa "klaut" Hennig Dotzler die Ski

  • Aktualisiert: 22.02.2026
  • 11:42 Uhr
  • SID

Das sieht man auch selten: Beim 50-km-Rennen der Skilangläuferinnen werden der deutschen Athletin Katharina Hennig Dotzler ihre Ski "geklaut".

Kurioser Zwischenfall beim olympischen Skilanglaufrennen über 50 Kilometer: Die Russin Darja Neprjajewa hat beim Skiwechsel nach knapp der Hälfte der Distanz versehentlich die Ski von Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler genommen. Neprjajewa fuhr zum Wechsel in Box 12, ihre Startnummer war aber die 14.

Die deutschen Techniker mussten daraufhin in Windeseile neue Ski für Hennig Dotzler präparieren - es gelang. Die Ersatzski wurde gerade noch rechtzeitig für den Wechsel der Deutschen bereitgestellt.

Sowohl für Neprjajewa als auch für Hennig Dotzler waren die Top-Platzierungen zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich entfernt.

