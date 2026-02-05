- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele live auf Joyn

Viererbob bei Olympia 2026 heute live: Die Entscheidung im Free-TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 22.02.2026
  • 11:57 Uhr
  • Julian Huter

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Olympischen Winterspiele statt. ran gibt alle wichtigen Informationen zu den Wettbewerben im Bobsport bei Olympia.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange. Die Bobsport-Wettkämpfe werden im Cortina Sliding Centre in Cortina d’Ampezzo ausgetragen

ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen rund um die Bob-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Bob?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 werden vier Entscheidungen im Bobsport vergeben:

  • Monobob Frauen
  • Zweierbob Frauen
  • Zweierbob Männer
  • Viererbob Männer

Die Disziplin erfordert Präzision, Kraft und Teamwork – Geschwindigkeiten von über 140 km/h sind üblich, und Deutschland gilt als Dominator mit mehreren Goldfavoriten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Wann findet das erste Bob-Rennen statt?

Das erste Rennen im Bobsport bei den Olympischen Winterspielen 2026 war der Monobob Frauen am 15. Februar. Für die kommenden Tage (21. und 22. Februar) stehen der Viererbob Männer und das Finale des Zweierbob Frauen an – mit hohen Medaillenchancen für Team D.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bobsport bei Olympia: Der Zeitplan

Bob-Zeitplan bei Olympia (Medaillenentscheidungen fett markiert)

  • 21. Februar – Viererbob Männer, Läufe 1 und 2 - ab 10 Uhr
  • 21. Februar – Zweierbob Frauen, Läufe 3 und 4 - ab 19 Uhr, Medaillenentscheidung gegen 21:15 Uhr
  • 22. Februar – Viererbob Männer, Läufe 3 und 4 - ab 10 Uhr, Medaillenentscheidung gegen 12:30 Uhr

Die Bob-Wettkämpfe finden vom 15. bis 22. Februar statt – alle Entscheidungen werden im Cortina Sliding Centre ausgetragen. Besonders im Viererbob Männer (Francesco Friedrich & Co.) und Zweierbob Frauen (z. B. Kim Kalicki/Laura Nolte) hat Deutschland exzellente Goldchancen.

Bob heute live: Laufen die Wettbewerbe im Free-TV?

Ja! Die ARD und das ZDF zeigen die Bobsport-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 abwechselnd im öffentlich-rechtlichen Free-TV. Besonders bei Medaillenentscheidungen und starken deutschen Athleten sind Live-Übertragungen im Hauptprogramm geplant.

- Anzeige -

Die Bob-Rennen kostenlos auf Joyn sehen

Die Übertragungen von ARD und ZDF zu den Bob-Wettkämpfen lassen sich kostenfrei auf Joyn streamen. Zusätzlich bietet ran.de über Joyn den kostenlosen Eurosport-Livestream an – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Streams sind sonst meist kostenpflichtig. So könnt ihr viele Bob-Entscheidungen live und ohne Zusatzkosten mitverfolgen, egal ob Zweierbob Frauen-Finale oder der spannende Viererbob Männer.

- Anzeige -
260220 Axel Brown of Trinidad and Tobago in a 4-man bobsleigh official training session during day 14 of the 2026 Winter Olympics on February 20, 2026 in Cortina. Photo: Jon Olav Nesvold BILDBYRAN ...

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

- Anzeige -

Rodeln in Cortina: Gibt es einen Liveticker

Einen Liveticker zu den Olympia-Wettbewerben im Bobsport gibt’s wie gewohnt auf ran.de.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!

Mehr News und Videos
Lochner und Fleischhauer in Cortina
News

Olympia LIVE: Letzter Lauf im Viererbob gestartet

  • 22.02.2026
  • 12:18 Uhr
Rodeln
News

Olympia-Preisgeld: Deutschland von Polen abgehängt

  • 22.02.2026
  • 12:08 Uhr
Katharina Hennig Dotzler
News

Olympia kurios: Konkurrentin "klaut" DSV-Läuferin die Ski

  • 22.02.2026
  • 11:42 Uhr
Johannes Lochner hat Gold vor Augen
News

Perfektes Karriereende im Eiskanal?

  • 22.02.2026
  • 11:37 Uhr
2026-02-15 - Milano Cortina 2026 Winter Olympics 500m Women MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Olympic rings during the 500m Women Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the Milano Speed skating, Eisschne...
News

Olympia 2026: Abschlussfeier heute live - hier geht es zum kostenlosen Joyn-Stream

  • 22.02.2026
  • 11:19 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 22.02.2026
  • 11:18 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 22.02.2026
  • 11:17 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 22.02.2026
  • 11:17 Uhr
Fanliebling: Johnny GaudreauUpdate
News

Olympia: Für Johnny Hockey! Gaudreau-Eltern bei Eishockey-Finale

  • 22.02.2026
  • 11:03 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 22. Februar

  • 21.02.2026
  • 23:04 Uhr