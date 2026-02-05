Viererbob bei Olympia 2026 heute live: Die Entscheidung im Free-TV und kostenlosen Joyn-Livestream

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Olympischen Winterspiele statt. ran gibt alle wichtigen Informationen zu den Wettbewerben im Bobsport bei Olympia. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange. Die Bobsport-Wettkämpfe werden im Cortina Sliding Centre in Cortina d’Ampezzo ausgetragen Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen rund um die Bob-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Bob? Bei den Olympischen Winterspielen 2026 werden vier Entscheidungen im Bobsport vergeben: Monobob Frauen

Zweierbob Frauen

Zweierbob Männer

Viererbob Männer Die Disziplin erfordert Präzision, Kraft und Teamwork – Geschwindigkeiten von über 140 km/h sind üblich, und Deutschland gilt als Dominator mit mehreren Goldfavoriten.

Olympia 2026: Wann findet das erste Bob-Rennen statt? Das erste Rennen im Bobsport bei den Olympischen Winterspielen 2026 war der Monobob Frauen am 15. Februar. Für die kommenden Tage (21. und 22. Februar) stehen der Viererbob Männer und das Finale des Zweierbob Frauen an – mit hohen Medaillenchancen für Team D. Olympia 2026: Die wichtigsten News aus Mailand und Cortina im Ticker

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bobsport bei Olympia: Der Zeitplan Bob-Zeitplan bei Olympia (Medaillenentscheidungen fett markiert) 21. Februar – Viererbob Männer, Läufe 1 und 2 - ab 10 Uhr

21. Februar – Zweierbob Frauen, Läufe 3 und 4 - ab 19 Uhr, Medaillenentscheidung gegen 21:15 Uhr

22. Februar – Viererbob Männer, Läufe 3 und 4 - ab 10 Uhr, Medaillenentscheidung gegen 12:30 Uhr Die Bob-Wettkämpfe finden vom 15. bis 22. Februar statt – alle Entscheidungen werden im Cortina Sliding Centre ausgetragen. Besonders im Viererbob Männer (Francesco Friedrich & Co.) und Zweierbob Frauen (z. B. Kim Kalicki/Laura Nolte) hat Deutschland exzellente Goldchancen.

Bob heute live: Laufen die Wettbewerbe im Free-TV? Ja! Die ARD und das ZDF zeigen die Bobsport-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 abwechselnd im öffentlich-rechtlichen Free-TV. Besonders bei Medaillenentscheidungen und starken deutschen Athleten sind Live-Übertragungen im Hauptprogramm geplant.

Die Bob-Rennen kostenlos auf Joyn sehen Die Übertragungen von ARD und ZDF zu den Bob-Wettkämpfen lassen sich kostenfrei auf Joyn streamen. Zusätzlich bietet ran.de über Joyn den kostenlosen Eurosport-Livestream an – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Streams sind sonst meist kostenpflichtig. So könnt ihr viele Bob-Entscheidungen live und ohne Zusatzkosten mitverfolgen, egal ob Zweierbob Frauen-Finale oder der spannende Viererbob Männer.

