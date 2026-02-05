Olympische Winterspiele live auf Joyn
Viererbob bei Olympia 2026 heute live: Die Entscheidung im Free-TV und kostenlosen Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 22.02.2026
- 11:57 Uhr
- Julian Huter
Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Olympischen Winterspiele statt. ran gibt alle wichtigen Informationen zu den Wettbewerben im Bobsport bei Olympia.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange. Die Bobsport-Wettkämpfe werden im Cortina Sliding Centre in Cortina d’Ampezzo ausgetragen
ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen rund um die Bob-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.
Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Bob?
Bei den Olympischen Winterspielen 2026 werden vier Entscheidungen im Bobsport vergeben:
- Monobob Frauen
- Zweierbob Frauen
- Zweierbob Männer
- Viererbob Männer
Die Disziplin erfordert Präzision, Kraft und Teamwork – Geschwindigkeiten von über 140 km/h sind üblich, und Deutschland gilt als Dominator mit mehreren Goldfavoriten.
Olympia 2026: Wann findet das erste Bob-Rennen statt?
Das erste Rennen im Bobsport bei den Olympischen Winterspielen 2026 war der Monobob Frauen am 15. Februar. Für die kommenden Tage (21. und 22. Februar) stehen der Viererbob Männer und das Finale des Zweierbob Frauen an – mit hohen Medaillenchancen für Team D.
Bobsport bei Olympia: Der Zeitplan
Bob-Zeitplan bei Olympia (Medaillenentscheidungen fett markiert)
- 21. Februar – Viererbob Männer, Läufe 1 und 2 - ab 10 Uhr
- 21. Februar – Zweierbob Frauen, Läufe 3 und 4 - ab 19 Uhr, Medaillenentscheidung gegen 21:15 Uhr
- 22. Februar – Viererbob Männer, Läufe 3 und 4 - ab 10 Uhr, Medaillenentscheidung gegen 12:30 Uhr
Die Bob-Wettkämpfe finden vom 15. bis 22. Februar statt – alle Entscheidungen werden im Cortina Sliding Centre ausgetragen. Besonders im Viererbob Männer (Francesco Friedrich & Co.) und Zweierbob Frauen (z. B. Kim Kalicki/Laura Nolte) hat Deutschland exzellente Goldchancen.
Bob heute live: Laufen die Wettbewerbe im Free-TV?
Ja! Die ARD und das ZDF zeigen die Bobsport-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 abwechselnd im öffentlich-rechtlichen Free-TV. Besonders bei Medaillenentscheidungen und starken deutschen Athleten sind Live-Übertragungen im Hauptprogramm geplant.
Die Bob-Rennen kostenlos auf Joyn sehen
Die Übertragungen von ARD und ZDF zu den Bob-Wettkämpfen lassen sich kostenfrei auf Joyn streamen. Zusätzlich bietet ran.de über Joyn den kostenlosen Eurosport-Livestream an – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Streams sind sonst meist kostenpflichtig. So könnt ihr viele Bob-Entscheidungen live und ohne Zusatzkosten mitverfolgen, egal ob Zweierbob Frauen-Finale oder der spannende Viererbob Männer.
Gibt es einen Liveticker
Einen Liveticker zu den Olympia-Wettbewerben im Bobsport gibt’s wie gewohnt auf ran.de.
Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!