Olympia 2026: Johannes Lochner steht vor perfektem Karriereende mit Gold-Double im Eiskanal

  • Aktualisiert: 22.02.2026
  • 11:37 Uhr
  • SID

Johannes Lochner möchte den Abschluss seiner Karriere im Eiskanal vergolden. Am letzten Wettkampftag der olympischen Spiele liegt er im Vierer-Bob vor dem letzten Durchgang auf dem ersten Platz.

Bob-Pilot Johannes Lochner greift zum Abschluss seiner Karriere nach dem olympischen Gold-Double.

Fünf Tage nach seinem Triumph im Zweier baute der 35-Jährige in der Königsdiziplin Vierer seinen Vorsprung im dritten Lauf weiter aus und liegt vor dem Entscheidungsdurchgang 0,48 Sekunden vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich.

Dritter ist der Frankfurter Adam Ammour (+0,92). Sein Puffer auf den Schweizer Michael Vogt beträgt neun Hundertstelsekunden.

Johannes Lochner vor Doppelgold

Im großen Schlitten war eigentlich eine enge Entscheidung erwartet worden, doch schon am ersten Wettkampftag hatte Lochner mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer die Konkurrenz dominiert. Im letzten Lauf seiner Laufbahn kann sich der Ausnahmepilot aus Berchtesgaden im Kampf um Gold nur noch selbst schlagen.

Mit dem überlegenen Olympiasieg im Zweier hatte er sich am Dienstag bereits seinen großen Traum erfüllt. Für das deutsche Team wäre es zum Abschluss der Winterspiele in Norditalien die achte Goldmedaille - und die sechste im Eiskanal.

Friedrich hingegen wird höchstwahrscheinlich zum erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte aufsteigen. Schon eine Medaille reicht dem Doppel-Olympiasieger von 2018 und 2022, um André Lange (ebenfalls 4x Gold, 1x Silber) abzuhängen.

Sein Ziel war vor den Winterspielen eigentlich das fünfte Gold. Vor diesem steht nun Friedrichs langjähriger Erfolgsanschieber Margis - allerdings im Schlitten von Lochner.

