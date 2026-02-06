Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!
Olympia LIVE: Emma Aicher will Medaillen-Hattrick - Biathlon-Staffel hofft auf zweites Edelmetal! Der Tag im Liveticker
- Aktualisiert: 18.02.2026
- 00:05 Uhr
- ran.de, SID
Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.
Liveticker Olympia: Welche Entscheidungen stehen an?
Insgesamt neun Medaillenentscheidungen gibt es am 18. Februar. Deutschland hofft dabei auf Edelmetal im Skilanglauf Teamsprint der Frauen und Männer, außerdem kann Emma Aicher im Ski Alpin Slalom ihre dritte Medaille nach zwei Silbernen gewinnen und die Biathlon-Staffel der Frauen hofft auf ihre zweite Medaille nach Bronze in der Mixed-Staffel.
Alle Entscheidungen im Überblick:
11:20 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Männer, Finale
11:45 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Frauen, Finale
12:15 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Männer, Finale
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom, Frauen, Finale
14:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen
14:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Frauen, Finale
14:45 Uhr: Biathlon, Staffel 4x6 Km, Frauen
20:51 Uhr: Shorttrack 3000m, Staffel, Finale, Frauen
21:27 Uhr: Shorttrack 500m, Finale, Männer
Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.
Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick
Externer Inhalt
Deutschland holt kompletten Medaillensatz im Zweierbob
Johannes Lochner und Georg Fleischhauer zeigen auch im vierten Lauf, dass der Olympiasieg nie in Gefahr war. Das Duo kommt gut in die Bahn hinein und baut sofort den Vorsprung aus. Einzig im unteren Abschnitt wird die Bande mitgenommen. Mit einem Vorsprung von 42 Hundertsteln im letzten Durchgang baut er seine Führung auf 1,34 Sekunden aus. Damit gehen Gold, Silber und Bronze nach Deutschland! Eine wahre Machtdemonstration im Zweierbob.
Heutige Medaillenchancen Deutschlands
Im Zweierbob hat Deutschland die beste Ausgangslage. Auf den ersten drei Plätzen steht jeweils ein deutscher Bob.
Im Biathlon steht der Herren-Staffel mit Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn ein hartes Rennen bevor. Für eine Medaille muss bei den Deutschen alles glattlaufen. Unmöglich ist das Podium definitiv nicht.
Auch interessant: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Olympia 2026: Das sind die deutschen Medaillen-Gewinner. Außerdem: Olympia 2026: Drama um Skispringer Raimund und Wellinger - "Ich bin wütend"