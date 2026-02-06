Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze. Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen in Mailand und Cortina

Liveticker Olympia: Welche Entscheidungen stehen an? Insgesamt neun Medaillenentscheidungen gibt es am 18. Februar. Deutschland hofft dabei auf Edelmetal im Skilanglauf Teamsprint der Frauen und Männer, außerdem kann Emma Aicher im Ski Alpin Slalom ihre dritte Medaille nach zwei Silbernen gewinnen und die Biathlon-Staffel der Frauen hofft auf ihre zweite Medaille nach Bronze in der Mixed-Staffel. Alle Entscheidungen im Überblick: 11:20 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Männer, Finale

11:45 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Frauen, Finale

12:15 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Männer, Finale

13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom, Frauen, Finale

14:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen

14:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Frauen, Finale

14:45 Uhr: Biathlon, Staffel 4x6 Km, Frauen

20:51 Uhr: Shorttrack 3000m, Staffel, Finale, Frauen

21:27 Uhr: Shorttrack 500m, Finale, Männer Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Deutschland holt kompletten Medaillensatz im Zweierbob Johannes Lochner und Georg Fleischhauer zeigen auch im vierten Lauf, dass der Olympiasieg nie in Gefahr war. Das Duo kommt gut in die Bahn hinein und baut sofort den Vorsprung aus. Einzig im unteren Abschnitt wird die Bande mitgenommen. Mit einem Vorsprung von 42 Hundertsteln im letzten Durchgang baut er seine Führung auf 1,34 Sekunden aus. Damit gehen Gold, Silber und Bronze nach Deutschland! Eine wahre Machtdemonstration im Zweierbob.

Spannung auf dem Eis Herzlich willkommen zum Konferenzticker! An diesem Olympia-Tag entscheidet sich, welche Eishockey Teams bei den Männern ins Halbfinale einziehen. Ab 12:10 Uhr und bis in den späten Abend kommen Eishockey-Fans bei den vier Viertelfinalspielen auf ihre Kosten. Außerdem werden unter anderem die neuen Olympiasiegerinnen in der Biathlon-Staffel und im Slalom ermittelt.

