Enttäuschung für den deutschen Skiverband. Nach einem Einbruch von Laura Gimmler verpasst die Langlauf-Staffel die erhoffte Medaille.

Die deutschen Skilangläuferinnen um Peking-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler haben bei den Winterspielen von Mailand und Cortina die erhoffte Staffel-Medaille verpasst. Nach einem Einbruch von Startläuferin Laura Gimmler landete das DSV-Quartett beim deutlichen Sieg Norwegens in einem Sturz-Festival trotz einer tollen Aufholjagd auf Platz vier.

"Die Bedingungen waren echt kriminell, wir sind hier schließlich immer noch bei Olympia. Immerhin war es für alle gleich", sagte Hennig Dotzler nach wilden 4x7,5 km im Regen von Val di Fiemme. Die deutsche Mannschaft blieb zwar im Gegensatz zu vielen anderen Ländern im tiefen Schnee ohne Crash, war aber schon früh zu weit zurückgefallen. "Wir kämpfen bis zum Schluss, gewinnen und verlieren zusammen", meinte Hennig Dotzler.

Norwegen mit Schlussläuferin Heidi Weng, die nach fünf WM-Titeln mit 34 Jahren erstmals Gold holte, lag am Ende 50,9 Sekunden vor den hochfavorisierten Schwedinnen, die ein Drama erlebten: Dreifach-Weltmeisterin Ebba Andersson landete auf dem zweiten Abschnitt gleich zweimal im Schnee, verlor einen Ski und viel Zeit. Angeführt von seinem Star Frida Karlsson stürmte Schweden noch von Platz acht zu Silber. Bronze ging an Finnland (1:14,7), Deutschland lag 1:36,0 Minuten zurück.