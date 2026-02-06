Curling (M): Wieder zwei Steine vorne Im drittletzten End verständigen sich beide Teams eigentlich ziemlich früh auf eine Nullrunde, nehmen immer nur den gegnerischen Stein aus dem Haus und sparen sich ihre Bedenkzeit für das nächste Inning auf. Allerdings kann Deutschland am Ende das Haus nicht komplett räumen und lässt den eigenen Stein drin liegen. So gibt es zwar einen Punkt, aber der letzte Stein geht wieder an die Chinesen. Das war nicht der Plan und so darf jetzt nochmal gezittert werden.

Curling (M): Deutschland behält die Kontrolle Im achten End gehen es beide Teams offensiv an und füllen das Haus mit etlichen Steinen. Marc Muskatewitz gelingt es dann, mit dem letzten deutschen Stein dafür zu sorgen, dass die Steine sich so blockieren, dass China nur einen Punkt verbuchen kann. Die Chinesenverkürzen damit auf 3:4, aber Deutschland hat im vorletzten End den Hammer zurück.

Skibergsteigen (M): Lietha weiter, Hösch raus! Der Schweizer Arno Lietha läuft den letzten Vorlauf der Skibergsteiger konsequent von vorne und bringt das Ding ganz locker durch. Auch der Franzose Thibault Anselmet und der Norweger Hans-Inge Klette haben ihr Halbfinalticket sicher. Der mehrfache Deutsche Meister Finn Hösch hingegen fällt beim zweiten Wechsel zurück, wird am Ende nur Vierter und schafft es leider auch über die Zeit nicht in die nächste Runde.

Curling (M): Wieder zwei Punkte Vorsprung Die deutschen Curler bringen im sechsten End einen Stein durch und bauen ihre Führung gegen China damit wieder auf 4:2 aus. Es bleibt aber ein enges Duell, denn nun haben wieder die Asiaten den letzten Stein. Kanada hat sich gegen Norwegen mit einem Dreier-End zurückgemeldet und auf 5:7 verkürzt. Die Schweiz hat derweil die perfekte Gruppenphase im Visier und führt gegen Italien klar mit 7:3.

Skibergsteigen (M): Kistler dominiert seinen Lauf Der Schweizer Jon Kistler hat sich im zweiten Sprint-Vorlauf der Skibergsteiger souverän für das Halbfinale qualifiziert. Der Dritte der vergangenen Weltmeisterschaft setzt sich früh an die Spitze, baut den Vorsprung in der Tragepassage aus und fährt das Rennen in der Abfahrt locker nach hause. Nikita Filippov und Maximilien Drion du Chapois kommen ebenfalls weiter.

Nordische Kombination (M): Deutschland mit sehr guter Ausgangslage für den Lauf! Mit einem großen Grinsen auf den Lippen steht Deutschland nach dem Springen in der Leaders Box und hat sich eine perfekte Ausgangslage für die 2x7,5 km herausgesprungen. Mit 13 Sekunden Vorsprung auf die Norweger geht das deutsche Duo in die Spur. Auf Japan haben Rydzek und Geiger 21 Sekunden Vorsprung, auf Finnland 27 Sekunden und Österreich liegt 29 Sekunden zurück. Die ÖSV-Athleten kamen nicht ganz so gut auf der Schanze zurecht wie sonst häufig in der Saison. Vor allem Stefan Rettenegger ließ mit seinem Sprung einiges liegen und so heißt es für sie, auf der Strecke die Sekunden aufzuholen. Die Entscheidung fällt ab 14 Uhr!

Nordische Kombination (M): Lamparter bleibt zurück Johannes Lamparter kann auch nur auf 124 Meter springen, da aber Stefan Rettenegger schon einige Meter auf der Schanze liegen ließ, ist der Abstand nach vorne schon deutlich. Mit 224,4 Punkten reiht sich Österreich auf dem fünften Rang ein und hat 29 Sekunden Rückstand auf Deutschland.

Skibergsteigen (M): Die Männer sind dran Erst geht es aus Skiern bergauf, dann zu Fuß die Treppe hoch mit den Brettern im Gepäck. Dann wird nochmal auf Ski geklettert ehe es in die finale Abfahrt geht. Der erste Vorlauf der Männer wird von einem spanischen Duo dominiert. Oriol Cradona Coll und Ot Ferrer Martinez ziehen weiter und nehmen den Franzosen Pablo Giner Dalmasso mit. Im zweiten Run ist gleich der Schweizer Jon Kistler dran, im dritten starten der Deutsche Finn Hösch und der Schweizer Arno Lietha.

Nordische Kombination (M): Geiger legt nach Im Springen der Nordischen Kombinierer wechselt die Führung beim zweiten Sprung fast nach jedem Athleten. Erst setzt sich Japan an die Spitze, dann fliegt Finnland vorbei und dann bringt Jens Lurås Oftebro Norwegen in Führung. Dann ist Vinzenz Geiger dran und fliegt auf gute 124,5 Meter. Damit behalten die deutschen Kombinierer die Führung und haben 13 Sekunden Vorsprung auf Norwegen. Stark!

Curling (M): Deutschland verteidigt stark Im vierten End verteidigen die deutschen Curler sich gegen China gut, gewähren den Asiaten nur einen Stein und kriegen damit bei einer 3:2-Führung den Hammer zurück. Norwegen zieht gegen Kanada weiter davon und führt schon mit 7:2, die Schweiz dominiert gegen Italien mit 4:1 und Tschechien hat sich im Kellerduell gegen Schweden auf 5:2 abgesetzt.

Nordische Kombination (M): Österreich kann nicht kontern Was macht nun Stefan Rettenegger? Der Österreicher beendet die erste Gruppe und lässt unten einiges liegen. Der 24-Jährige hatte eigentlich ganz gute Bedingungen, muss aber schon bei 116 Metern landen. Damit reiht sich Österreich auf Rang sechs ein und hat aktuell 28 Sekunden Rückstand.

Nordische Kombination (M): Deutschland in Führung! Zunächst bringt Andreas Skoglund Team Norwegen in FÜhrung, doch direkt danach ist Johannes Rydzek dran. Er zeigt nicht ganz so einen guten Sprung wie im Probedurchgang, doch Rydzek kommt sauber vom Tisch und segelt auf starke 123 Meter. Er freut sich sichtlich und setzt sich mit 122 Punkten auf Rang eins. Stark!

Skibergsteigen (F): Keine Chance für Euringer Im dritten Vorlauf der Skibergsteigerinnen ist die zweite deutsche Teilnehmerin Helena Euringer gefordert. die 19-Jährige fällt beim souveränen Sieg der Italienerin Giulia Murada früh zurück und muss sich am Ende mit dem fünften Rang begnügen. Auch Asienmeisterin Cidan Yuzhen muss überraschend die Segel streichen, während die Spanierinnen Ana Alonso Rodriguez und Maria Costa Diaz ins Halbfinale einziehen.

Nordische Kombination (M): USA aktuell vorne Eero Hirvonen tat sich im Probedurchgang noch sehr schwer, doch in den Einzelwettbewerben zeigte er sein Können und holte von der Normalschanze die Bronzemedaille. Nun geht es für den Finnen auf 118 Meter und Rang drei. Vorne liegen die USA, für die Niklas Malacinski seine Klasse auf der Großschanze mal wieder gezeigt und 120 Meter verbucht hat.

Skibergsteigen (F): Fatton kommt locker weiter Die Schweiz hat mit der zweifachen Weltmeisterin Marianne Fatton im Skibergsteigen auch ein ganz heißes Eisen im Feuer. Die 30-Jährige dominiert den zweiten Vorlauf klar, checkt knapp vor der Französin Margot Ravinel ein und zieht so ins Halbfinale ein. Das dritte Ticket sichert sich die Slowakin Marianna Jagercikova.

Curling (M): Norwegen auf Halbfinalkurs Genau wie die Italiener im Duell mit der Schweiz haben auch die Norweger das Erreichen des Halbfinales in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen die bereits qualifizierten Kanadier und Norwegen spielt um die Medaillen. Und die Skandinavier legen furios los und sichern sich in den ersten drei Ends eine stattliche 5:1-Führung. In allen anderen Partien steht es aktuell 3:1. Deutschland führt gegen die Schweiz, Tschechien gegen Schweden und die Schweiz gegen Italien.

Skibergsteigen (F): Paller zieht weiter Im ersten Lauf setzt sich die Französin Emily Harrop ab und qualifiziert sich als erste Skibergsteigerin für das Halbfinale. Einige Sekunden dahinter checken Tatjana Paller und die Schweizerin Caroline Ulrich gemeinsam und mit klarem Vorsprung auf die Konkurrenz ein und ziehen ebenfalls eine Runde weiter.

Skibergsteigen (F): Die Vorläufe sind unterwegs Soeben hat das Skibergsteigen seine olympische Premiere gefeiert. Los geht es mit den Vorläufen der Frauen. In drei Durchgängen qualifizieren sich je die ersten drei von sechs Teilnehmerinnen und dazu die schnellsten drei Lucky Loser für das Halbfinale. Deutschlands Medaillenhoffnung Tatjana Paller startet im ersten Vorlauf, Helena Euringer im dritten.

Nordische Kombination (M): Die Favoriten Im Teamsprint gibt es gleich mehrere Teams die für die Olympia-Medaillen in Frage kommen. Neben dem deutschen Team mit Geiger und Rydzek zählen auch die Österreicher mit Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger, sowie die Norweger zu den Topfavoriten. Auch Finnland, das mit Eero Hirvonen und Ilkka Herola bereits zwei Bronzemedaillen gewonnen hat, sollte bei guten Sprüngen auf jeden Fall ein Wörtchen um Edelmetall springen. Auch das japanische Team, das aus Routinier Akito Watabe und dem starken Springer Ryota Yamamoto besteht, hat Außenseiterchancen.

Curling (M): Deutschland punktet doppelt Da sind die angepeilten zwei Punkte für das deutsche Curling-Team! Nach einem Fehler der Chinesen, die ihren Stein nicht bestliegend ins Haus kriegen, kann Benjamin Kapp einen souveränen Takeout spielen und dafür sorgen, dass zwei deutsche Steine punkten würden. China kann nur noch Schadensbegrenzung betreiben und muss die zwei Steine abgeben.

Nordische Kombination (M): Der Teamsprint im Überblick Der Teamsprint wurde in diesem Jahr im Weltcup nicht ein einziges Mal ausgetragen, ersetzt bei den Olympischen Spielen aber den Teamwettbewerb. Der letzte Weltmeistertitel wurde 2021 ausgekämpft. Damals holte Österreichs Johannes Lamparter mit Lukas Greiderer vor Norwegen und Deutschland den Titel. Insgesamt besteht ein Team aus zwei Athleten, die zuerst jeder einen Sprung von der Schanze absolvieren müssen. Die beiden Sprünge werden zusammen addiert und dann stehen für beide Athleten 7,5 Kilometer auf der Langlaufstrecke an. Dabei wird nach jeder Runde zwischen den beiden Kombinierern gewechselt und welches Team am Ende als Erstes die Ziellinie überquert, gewinnt die Goldmedaille.

Curling (M): Deutschland kriegt den Hammer zurück Auch die Chinesen können im zweiten End nur einen einzelnen Stein verbuchen und damit wandert der Hammer zurück zum deutschen Team. Können Marc Muskatewitz & Co. diesmal mehr aus dem Recht des letzten Steins machen? Kanada hat parallel gegen Norwegen auf 1:3 verkürzt, Tschechien führt gegen Schweden mit 1:0.

Nordische Kombination (M): Der Teamsprint steht an In der Nordischen Kombination steht heute der Teamsprint auf dem Programm. Die Proberunde für das Springen von der Großschanze ist bereits unterwegs. Ab 10 Uhr läuft das Skispringen, die Medaillenentscheidung fällt dann ab 14 Uhr in der Loipe in einer 2x7,5km-Langlaufstaffel, in der die beiden Athleten sich abwechseln. Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek gehen für das deutsche Olympiateam auf Medaillenjagd.

Curling (M): Erster Punkt an Deutschland Auf dem Curling-Eis haben sich die deutschen Männer um Skip Marc Muskatewitz im ersten End den ersten Stein gesichert und für die Führung gegen China gesorgt. Die Schweizer haben gegen Italien gleich zwei Steine vorgelegt, Norwegen gegen Kanada sogar drei.

Curling (M): Letzter Auftritt der deutschen Männer Nach den gestrigen Niederlagen gegen die USA (6:8) und Großbritannien (4:9) mussten die deutschen Curler ihren Medaillentraum begraben, denn das Halbfinale der besten Teams ist nicht mehr zu erreichen. Gegen die ebenfalls bereits ausgeschiedenen Chinesen soll nun zum Abschluss trotzdem noch ein Sieg her. Die bisher makellosen Schweizer treffen im letzten Gruppenspiel parallel auf Italien, das im Kampf ums Halbfinale noch punkten muss. Schweden misst sich mit Tschechien und Norwegen trifft auf Kanada.

Der deutsche Olympiatag Los geht es heute schon ab 9:05 Uhr wieder beim Curling, wo die deutschen Männer ihr abschließendes Gruppenspiel gegen China bestreiten. Das Halbfinale ist dabei leider schon außer Reichweite. Ab 9:50 Uhr startet dann das erwähnte Skibergsteigen, wo Tatjana Paller und Helena Euringer bei den Frauen und Finn Hösch bei den Männern für Deutschland im Einsatz sind und ab 10 Uhr geht es bei der Nordischen Kombination im Teamsprint zur Sache. Am Nachmittag sind die Augen beim Eisschnelllauf auf Youngster Finn Sonnekalb und die anderen deutschen Teilnehmer Hendrik Dombek und Moritz Klein gerichtet.