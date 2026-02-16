Nach einem neuerlichen Desaster beim letzten Schießen sucht Biathletin Franziska Preuß nach Antworten.

Franziska Preuß suchte nach ihrem erneuten Drama am Schießstand nach Antworten. "Ich merke schon, dass die Spannung im Körper steigt, und dann wird es unruhig. Dann schaffe ich es nicht mehr, dass ich den Schalter umlege, und es geht einfach so dahin", sagte die bitterlich enttäuschte Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin: "Mehr kann ich nicht dazu sagen. Keine Ahnung, woher das kommt. Es ist leider so."

In der Verfolgung von Antholz hatte Deutschlands Sportlerin des Jahres erneut nach ihrer so ersehnten ersten olympischen Einzelmedaille gegriffen - doch wie zuvor in der Mixed-Staffel, dem Einzel und dem Sprint versagten ihr die Nerven beim letzten Schießen. Zwei Scheiben blieben stehen, das Edelmetall war weg. Am Ende belegte Preuß Rang sechs, etwas mehr als eine halbe Minute fehlte für das Podest.

"Es ist schon hart und ernüchternd. Es ist schon hart, dass 30 Sekunden ein echt gutes Rennen zerstören. Aber so ist Biathlon", sagte Preuß, die im Zielbereich weinte und lange getröstet werden musste: "Gerade bin ich schon sehr enttäuscht, weil es wäre einfach möglich gewesen."