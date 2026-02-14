- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Unterschenkelverletzung: Olympia-Aus für NHL-Profi Kevin Fiala

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 08:54 Uhr
  • SID

Unschöne Nachrichten für die Eishockey-Nationalmannschaft der Schweiz. Für NHL-Profi Kevin Fiala ist Olympia beendet.

Bittere Gewissheit nach dem Schockmoment: Für den Schweizer Eishockey-Nationalspieler Kevin Fiala sind die Olympischen Spiele vorzeitig beendet.

Der NHL-Star erlitt im zweiten Gruppenspiel gegen Kanada am Freitagabend eine Unterschenkelverletzung, wie der Schweizer Verband am Samstag in einer kurzen Mitteilung bekannt gab. Demnach sind weitere Einsätze des Leistungsträgers im Turnier nach den Untersuchungen ausgeschlossen.

Der Profi von den Los Angeles Kings war beim 1:5 der Schweizer in Mailand nach einem Zweikampf mit Kanadas Tom Wilson kurz vor dem Ende des Spiels auf dem Eis liegen geblieben und musste anschließend mit einer Trage vom Eis gebracht werden.

Zwei Schweizer bei Olympia verletzt

"Es ist nicht einfach für uns alle, es ist emotional, einen Spieler auf der Trage zu sehen", sagte Nationaltrainer Patrick Fischer laut "Blick", "es tut mir leid für ihn, Kevin hat alles gegeben."

Es war zudem nicht die einzige Verletzung, die die Nati an diesem Abend verkraften musste. Verteidiger Andrea Glauser verließ das Eis nach einem Check mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, Denis Malgin wurde von einer Blessur an der Schulter gestoppt. Ihr abschließendes Gruppenspiel im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale bestreiten die Schweizer am Sonntag (12.10 Uhr) gegen Tschechien.

