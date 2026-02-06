Ski Freestyle (F): Auslese auf der Buckelpiste In den weiteren Achtelfinalläufen setzen sich die zumeist stärker eingeschätzten Freestylerinnen durch. Tess Johnson aus den USA und Jakara Anthony aus Australien kommen weiter. Eng wird es zwischen der US-Amerikanerin Olivia Giaccio und Avital Carroll. Letztgenannte Österreicherin zieht den Kürzeren. Darüber hinaus erreichen die Japanerin Hinako Tomitaka und Elizabeth Lemley das Viertelfinale, welches sich jetzt gleich anschließen wird.

Skispringen (F): Training beendet Unterdessen sind die drei Trainingsdurchgänge im Skispringen zu Ende gegangen. Favoritin Nika Prevc war dabei stets vorn dabei, erwies sich im dritten Durchgang als die Beste. Zu gefallen wusste auch die Norwegerin Eirin Maria Kvandal. Der weiteste Satz wurde für Yuki Ito vermessen, die Japanerin kam auf 134,5 Meter. Beste Deutsche war bei allen Sprüngen Selina Freitag. Ihr weitester Sprung ging auf 126 Meter. In der zweiten Runde bedeutete das den fünften Platz. Die einzige Schweizerin Sina Arnet bewegte sich mit ihrer Bestweite von 115,5 Metern immer knapp außerhalb der Top 30.

Ski Freestyle (F): Spektakel auf der Buckelpiste Enge parallele Skiführung, Geschmeidigkeit in den Knien, flinke Bewegungen – neben einer sauberen Stilistik sollten die Athletinnen trotzdem noch schnell fahren und zudem zwei spektakuläre Sprünge zeigen. Die Anforderungen sind hoch. Jaelin Kauf aus den USA, Anastassiya Gorodko aus Kasachstan und die Französin Perrine Laffont meistern die Aufgaben stark, ziehen ins Viertelfinale ein.

Ski Freestyle (F): Achtelfinalistinnen gefunden Dichter Schneefall begleitet den Parallel-Wettbewerb auf der Buckelpiste in Livigno. Dort sind 28 Sportlerinnen angetreten. Soeben geht das Sechzehntelfinale zu Ende. Das Achtelfinale schließt sich unmittelbar an. Dort greift nun auch die Olympiasiegerin im Einzel ein. Elizabeth Lemley aus den USA wird es mit der Kanadierin Ashley Koehler zu tun bekommen. Zuvor werden noch zerkleinerte Zweige von Nadelbäumen auf der Piste verteilt, um den Sportlerinnen optische Orientierung bieten zu können.

Ski Alpin (M): Schweiz knapp vorn Nach wie vor ist das ein zähes Ringen zwischen den Schweizerinnen und den Japanerinnen. Im fünften End konnte keiner anschreiben. Danach holen sich die Eidgenossinnen den siebten Durchgang und legen wieder vor, führen knapp mit 4:3. Eng geht es auch zwischen Italien und China zu (4:4). Einzig die Britinnen führen nach wir vor deutlich gegen Kanada (5:2). Die Weltmeisterinnen aus Nordamerika müssen sich etwas einfallen lassen.

Ski Alpin (M): Schmid fährt in die Top 20 Nach einem Haarriss im rechten Sprunggelenk musste Alexander Schmid zuletzt länger aussetzen, ist für Olympia gerade rechtzeitig zurückgekehrt. Bis Mitte des Laufes schlägt sich der Deutsche gut, patzt dann aber grob. So wächst der Zeitverlust auf fast drei Sekunden an. Das bedeutet Platz 19.

Ski Alpin (M): Grammel Fünfzehnter Eben ist die italienische Riesenslalom-Hoffnung gescheitert. Luca de Aliprandini bekommt bei einem Rechtsschwung einen Schlag, der linke Ski löst sich. Der 35-Jährige kommt zu Fall und rutscht ewig die steile Piste hinab. Danach macht sich der zweite Deutsche auf den Weg. Bei einem Rechtsschwung, an der Stelle ist eben der Italiener gestürzt, verliert Anton Grammel kurz die Balance, verlässt die Ideallinie. Das kostet Zeit. Im Ziel sind es dann 2,6 Sekunden – Rang 15.

Ski Alpin (M): Guter Lauf von Gratz Nun ist der erste Deutsche im Riesentorlauf am Werk. Und Fabian Gratz macht das unter diesen Umständen gut, verliert an den Zwischenzeiten nicht ganz so viel. An Lucas Pinheiro Braathen dürfen wir auch ihn nicht messen. Der 28-Jährige büßt aber lediglich knapp 2,3 Sekunden ein, sieben Zehntel fehlen zum Podium. Für den Moment ist das Platz zehn.

Ski Alpin (M): Auch der Weltmeister ist chancenlos Luca Aerni bekommt drei Sekunden aufgebrummt und übernimmt die Rote Laterne. Mittlerweile gelingt es den Sportlern nicht mehr, auf unter zwei Sekunden an die Bestzeit heranzukommen. Das wäre aber nötig, um noch realistische Chancen auf Edelmetall zu besitzen. River Radamus kommt gerade als Elfter ins Ziel. Im Anschluss wird der Weltmeister deklassiert. Raphael Haaser bleibt auch nicht frei von Fehlern. Bei dreieinhalb Sekunden Rückstand frieren dem Tiroler im Ziel förmlich die Gesichtszüge ein.

Ski Freestyle (F): Neuer Wettbewerb auf der Buckelpiste Erstmals Teil des olympischen Programms ist der Parallel-Wettbewerb auf der Buckelpiste. Natürlich geht es dabei nicht nur um die schnellste Zeit. Auch die Fahrtechnik und die Ausführung der Sprünge haben Einfluss. Um 10:30 Uhr beginnen die Sechzehntelfinals. In den 14 Paarungen treten jeweils zwei Sportlerinnen gegeneinander an. Elizabeth Lemley und Jaelin Kauf, Gold- und Silbermedaillengewinnerinnen des Einzelwettkampf, sind bereits fürs Achtelfinale gesetzt.

Curling (F): Kopf-an-Kopf-Rennen für die Schweiz Japan lässt nicht locker. Im vierten End wird den Asiatinnen ein Zweier-Haus gutgeschrieben, sie gleichen zum 3:3 aus. Darüber hinaus führt China gegen Italien inzwischen mit 4:3. Und Großbritannien hat gegen Kanada auf 4:1 erhöht.

Ski Alpin (M): Tumler am Podium dran Es gab Zeiten, da ist Marco Odermatt der Konkurrenz um die Ohren gefahren. Heute ist der Gesamtweltcupsieger nur der Beste vom Rest. All seine Kollegen bekommen noch weit mehr Rückstand aufgebrummt. Davon bleibt auch Žan Kranjec, der Olympiazweite von 2022, nicht verschont. Unter diesen Umständen ist es für die Athleten schon gut, wenn sie den Zeitverlust auf unter zwei Sekunden begrenzen, so wie das Thomas Tumler jetzt tut. Damit reihen sich hinter Pinheiro Braathen drei Schweizer im Block ein und haben Medaillen im Blick.

Ski Alpin (M): Meillard auf Platz drei Als nächste schweizerische Hoffnung versucht sich Loïc Meillard an diesem ersten Lauf. An der Kurssetzung des Slowenen Miha Verdnik kann es nicht liegen, das ist nicht sonderlich schwierig gesteckt. Auch der zweite Eidgenossen gerät deutlich in Rückstand, schaut fragend auf gut anderthalb Sekunden Rückstand. Immerhin bedeutet das Rang drei, Edelmetall ist da noch drin. Doch Gold bleibt außer Reichweite – im Anschluss auch früh Stefan Brennsteiner. Wie hat das Lucas Pinheiro Braathen gemacht? Hat der eine Abkürzung genommen?

Ski Alpin (M): Auch Odermatt bekommt eine Sekunde Als nächster steht Marco Schwarz ungläubig im Zielraum, staunt über 2,7 Sekunden Zeitverlust und schüttelt nur den Kopf. Es stellt sich die Frage: Wie konnte Lucas Pinheiro Braathen so viel schneller fahren als alle anderen? Vielleicht gibt uns Maro Odermatt eine Antwort. Der Olympiasieger von 2022 kommt besser klar, kommt aber nicht fehlerfrei durch. Unten gibt der Nidwaldner nochmals Gas und begrenzt den Zeitverlust auf unter eine Sekunde. Auch das ist eine Menge.

Ski Alpin (M): Erste Favoriten lassen Federn Im Riesentorlauf darf Lucas Pinheiro Braathen als erster Athlet auf die Piste. Der norwegische Brasilianer setzt die erste Zeit. Im Anschluss sind zwei Norweger an der Reihe. Und sowohl Atle Lie McGrath als auch Henrik Kristoffersen finden sich bei den Bedingungen überhaupt nicht zurecht, bekommen beide um die zwei Sekunden Rückstand aufgebrummt. Vor allem auch in diesem Ausmaß ist das überraschend.

Curling (F): Schweiz legt weiter vor Im dritten End nutzen die Schweizerinnen den letzten Stein. Alina Pätz gelingt damit ein Takeout und baut die Führung auf 3:1 aus. Genau dieses Ergebnis haben wir auch in den zwei parallel stattfinden Partien. Dort führt China gegen Italien. Und Großbritannien hat mit einer Dreier-Haus das Spiel gegen Kanada gedreht.

Ski Alpin (M): Erster Lauf im Riesenslalom Auf der Pista Stelvio wollen die schweizerischen Skiherren ihren Lauf fortsetzen. Bislang haben die Eidgenossen alle alpinen Wettbewerbe gewonnen. Doch der dreimalige Olympiasieger Franjo von Allmen hat all seine Startes absolviert, fortan sind andere gefordert – allen voran Marco Odermatt. Doch Loïc Meillard hat im Riesentorlauf auch zwei Saisonsiege eingefahren, rechnet sich also einiges aus. Zum Favoritenkreis gehören ferner die Österreicher Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner, die Norweger um Henrik Kristoffersen sowie der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen. Aus deutscher Sicht bringt Fabian Gratz die beste Vorleistung mit, war immerhin Fünfter in Alta Badia.

Curling (F): Japan bleibt dran Für die Schweizerinnen stellt sich die Situation günstig dar, also entschließt sich Alina Pätz, eine Guard zu spielen. Doch danach darf Sayaka Yoshimura antworten. Die japanische Skip curlt ihren Stein mithilfe der Teamkolleginnen perfekt, sichert ihrer Mannschaft dieses End und verkürzt auf 1:2 aus Sicht der Asiatinnen. Zwischen Kanada und Großbritannien steht es nach wie vor 1:0.

Curling (F): Italien schlägt zurück Im zweiten End nutzen die Italienerinnen den letzten Stein. Skip Stefania Constantini spielt diesen. Es ist überaus eng im Haus, doch der rote Stein liegt einen Hauch näher am Zentrum. Das bedeutet den Ausgleich zum 1:1.

Curling (F): Schweiz holt erstes End Zehn Ends sind zu spielen. Das Recht des letzten Steins für den Beginn hat sich im Vorfeld der Partie die Schweiz gesichert. Diesen spielt jetzt Alina Pätz. Und die 35-Jährige macht das großartig. Per Double Takeout entfernt sie mit einem Schlag zwei japanische Steine aus dem Haus und sorgt für die 2:0-Führung der Eidgenossinnen. Parallel gehen China und Kanada jeweils 1:0 in Führung.

Curling (F): Neuauflage des Halbfinals von 2022 Beide Nationen trafen übrigens vor vier Jahren im Halbfinale aufeinander. Dabei setzten sich die Japanerinnen mit 8:6 durch, holten später Silber. Die Schweizerinnen gingen in Peking als Vierte letztlich leer aus. Von damals ist auf japanischer Seite keine Spielerin mehr dabei. Bei den Eidgenossinnen mischen Alina Pätz und Silvana Trinzoni immer noch mit.

Curling (F): Vierte Session im Frauenwettbewerb Das Wettkampfgeschehen des Tages eröffnen die Curlerinnen. Im Stadio Olimpico del Ghiaccio stehen am Morgen drei Partien auf dem Programm. Italien trifft auf China, Großbritannien spielt gegen Kanada. Und die ungeschlagenen Schweizerinnen bekommen es mit den noch sieglosen Japanerinnen zu tun. Derzeit sind die Eidgenossinnen in der Round-Robin-Tabelle der zehn Mannschaften Zweite, die Asiatinnen Vorletzte.

Skispringen (F): Zweiter Trainingstag auf der Großchance Früh am Morgen mussten die 50 Skispringerinnen aufstehen, um die Gelegenheit wahrnehmen zu können, nochmals auf der Großschanze trainieren zu können, ehe am kommenden Sonntag dort für sie die Medaillen auf dem Spiel stehen. Drei Durchgänge sind angesetzt. Nach deren Ende werden wir schauen, wer sich dabei besonders hervorgetan hat.

Was ist für die Schweiz drin? Für die Schweiz steht natürlich der Riesenslalom im Mittelpunkt des Interesses. Marco Odermatt möchte endlich das erste Gold bei diesen Spielen erringen, schließlich ist der Nidwaldner quasi Titelverteidiger, wurde in dieser Disziplin vor vier Jahren erstmals Olympiasieger. Medaillenchancen besitzt allerdings auch Loïc Meillard. Im Curling sind heute die eidgenössischen Frauen und die Männer gefordert. Beim Biathlon-Sprint wird sich ein Quartett um Amy Baserga versuchen. Zudem sind drei schweizerische Skispringer um Gregor Deschwanden am Start.

Deutsche Erwartungen Aus deutscher Sicht gibt es im Riesenslalom der Männer für das DSV-Trio lediglich Außenseiterchancen. Dagegen rechnen wir uns in der Lauglaufstaffel der Frauen durchaus etwas aus. Ab 10:00 Uhr geht es in Tesero um Edelmetall. Neben den Männern spielen heute auch die deutschen Eishockeyfrauen. Im Playoff-Viertelfinale wartet mit den Kanadierinnen aber eine schier unlösbare Aufgabe. Am späten Nachmittag mischen zwei deutsche Eisschnellläufer über 500 Meter mit. Auf die Plaketten dürfen heute die Skeletonfahrerinnen schielen, das deutsche Trio besitzt für die letzten beiden Läufe glänzende Ausgangspositionen. Biathlon und Skispringen wurde ja bereits thematisiert.