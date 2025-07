Auch in diesem Jahr läuft alles auf ein Duell zwischen dem Slowenen und dem Dänen hinaus, jedoch hat auch der deutsche Youngster Florian Lipowitz in der ersten Woche bereits gezeigt, dass er für Furore sorgen kann.

Das Städtchen Auch, wo die Etappe beginnt, feiert nach langer Wartezeit sein Tour-Comeback. Von 1975 bis 1977 war die Schleife gleich dreimal in Folge in der uralten Römer-Siedlung zu Gast, bei der Premiere siegte Eddy Merckx. Seitdem machte die Tour einen Bogen um Auch.

Flach ist passé, nun geht es bei der 112. Tour de France im eigentlichen Sinne an die Höhepunkte: Sechs der letzten elf Etappen sind Hochgebirgs-Klassiker, den Auftakt macht die Pyrenäen-Trilogie, die schon am Donnerstag die bislang härteste Prüfung der laufenden Tour bietet - die Bergankunft in Hautacam ist etwas für echte Könner. Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard: Übernehmen Sie!

Tour de France 2025 heute live: Wo läuft die Rundfahrt im TV und Live-Stream?

Die Tour de France wird im Free-TV auf Eurosport und in der ARD live übertragen. Beide Sender zeigen alle 21 Etappen. Eurosport ist in aller Regel von Beginn an auf Sendung, während die ARD in etwa die letzten drei Stunden jeder Etappe einfängt.

Tour de France 2025: Live und kostenlos auf Joyn streamen

Alle Etappen der Tour werden auch im kostenlosen Livestream auf Joyn gezeigt. Hier können sowohl die Übertragungen der ARD als auch die von Eurosport gestreamt werden.

Zudem läuft der Stream unter "sportschau.de" und in der ARD-Mediathek.