Auch in diesem Jahr läuft alles auf ein Duell zwischen dem Slowenen und dem Dänen hinaus, jedoch hat auch der deutsche Youngster Florian Lipowitz in den vergangenen Tagen bereits gezeigt, dass er für Furore sorgen kann. Derzeit belegt der Schwabe sogar Platz drei in der Gesamtwertung und trägt das weiße Trikot.

Am Mittwoch steht die 17. Etappe der Tour de France an - Hier geht es zum Liveticker!

Tour de France 2025 heute live: Wo läuft die Rundfahrt im TV und Live-Stream?

Die Tour de France wird im Free-TV auf Eurosport und in der ARD live übertragen. Beide Sender zeigen alle 21 Etappen. Eurosport ist in aller Regel von Beginn an auf Sendung, während die ARD in etwa die letzten drei Stunden jeder Etappe einfängt.

Tour de France 2025: Live und kostenlos auf Joyn streamen

Alle Etappen der Tour werden auch im kostenlosen Livestream auf Joyn gezeigt. Hier können sowohl die Übertragungen der ARD als auch die von Eurosport gestreamt werden.

Zudem läuft der Stream unter "sportschau.de" und in der ARD-Mediathek.