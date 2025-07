Florian Lipowitz verteidigt auch auf der 20. Etappe der Tour de France seinen Podiumsplatz und das Weiße Trikot. Den Tagessieg holt sich ein Ausreißer.

In Weiß nach Paris: Florian Lipowitz hat beim großen Ausreißer-Fest in den Bergen des Jura die wohl letzten heiklen Momente bei seiner traumhaften Tour de France überstanden und darf sich auf ein doppeltes Happy End am Sonntag freuen.

Der Gesamtdritte und Führende der Nachwuchswertung bei der Tour de France verteidigte auf der vorletzten Etappe der Frankreich-Rundfahrt seinen komfortablen Vorsprung auf Verfolger Oscar Onley mühelos, der sensationelle Sprung aufs Podium ist ganz nah.