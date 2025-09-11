Anzeige
Radsport

Vuelta a España 2025 jetzt live: Die finalen Etappen im Free-TV und Joyn-Livestream

  • Veröffentlicht: 11.09.2025
  • 15:45 Uhr

Seit dem 23. August kämpfen die besten Radfahrer der Welt bei der Vuelta a España 2025 um den Titel. ran liefert alle Infos zur Übertragung der finalen Etappen.

Die Vuelta a España (23. August bis 14. September) gilt als letztes großes Highlight im Radsport-Kalender 2025.

Mittlerweile ist ein Großteil der Strecke bereits gefahren worden. Die finalen Etappen könnten aber nochmal für ordentlich Furore sorgen.

10-09-2025 Vuelta A Espana; Tappa 17 O Barco De Valdeorras - Alto De El Morredero; 2025, Visma - Lease A Bike; Vingegaard, Jonas; PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxNED

Die finalen Etappen der Vuelta a España LIVE auf Joyn!

Verfolge die letzten Etappen des Radsport-Klassikers im Livestream auf Joyn.

Superstar Jonas Vingegaard geht als Favorit in die Endphase der "Grand Tours" und könnte die Vuelta zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnen.

ran gibt euch die wichtigsten Infos zu den finalen Etappen der Vuelta a España.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zum Radsport

  • Alle News zur Vuelta a España

  • Die aktuelle Fahrerwertung bei der Vuelta a España

Vuelta a España 2025 heute live: Wo läuft der Klassiker im Free-TV und Livestream?

Die Vuelta a España wird im Free-TV auf Eurosport live übertragen. Der Sender zeigt alle 21 Etappen.

Alle Etappen des Klassikers werden auch im kostenlosen Livestream auf Joyn gezeigt. Hier können die Übertragungen von Eurosport gestreamt werden.

Vuelta a España 2025 heute live: Nimmt Florian Lipowitz an der Rundfahrt teil?

Nein. Florian Lipowitz nimmt nicht an der Vuelta a España 2025 teil. Der Deutsche, der bei der Tour de France zahlreiche Fans begeisterte und hinter Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard auf Rang drei landete, legt nach einer kräftezehrenden Saison eine Pause ein.

Vuelta a España 2025 heute live: Wie sieht die Fahrerwertung aus?

Einen aktuellen Überblick über die Fahrerwertung findet ihr hier!

Vuelta a España 2025 heute live: Diese Etappen stehen noch aus

  • 18. Etappe, Donnerstag, 11.09.: Valladolid – Valladolid (12,2 km Einzelzeitfahren)
  • 19. Etappe, Freitag, 12.09.: Rueda – Guijuelo (162 km)
  • 20. Etappe, Samstag, 13.09.: Robledo de Chavela – Bola del Mundo/Puerto de Navacerrada (165 km) - Bergankunft
  • 21. Etappe, Sonntag, 14.09.: Alalpardo – Madrid (111 km)
Vuelta a España 2025 heute live: Weitere Daten und Fakten

  • Start: Turin
  • Ziel: Madrid
  • Gesamtkilometer: 3138 Kilometer
  • Etappen: 21 (u.a. zehn Bergankünfte, ein Einzelzeitfahren und ein Mannschaftszeitfahren)
  • Teams: 23
  • Fahrer: 184
