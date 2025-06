2025 ist das Jahr des Löwen in der Sportart Rugby Union. Die British & Irish Lions sind aktuell in Australien, um sich dort mit dem zweimaligen Weltmeister zu messen.

Damit es sich lohnt, sind Teams wie die Lions früher monatelang auf Tour gewesen und haben zahlreiche Spiele gegen unterschiedliche Gegner bestritten, bevor sie sich am Ende mit der Nationalmannschaft gemessen haben. So handhabten es früher natürlich nicht nur die Lions, sondern auch die meisten Nationalmannschaften.

Die Lions spielen auf ihrer Tour neun Spiele in sechs Städten, darunter drei Test Matches gegen die Wallabies. Begleitet werden sie von tausenden Fans, die mit ihren roten Trikots die australischen Städte und Stadien als "Sea of Red" überschwemmen.

Spieler im Fokus

Maro Itoje - Der Lions-Kapitän aus England

Es ist eine große Ehre und zugleich eine schwere Aufgabe, die besten Spieler aus vier Nationen anzuführen. Maro Itoje ist jedoch der perfekte Kandidat für diese Rolle, denn nach 2017 (Neuseeland) und 2021 (Südafrika) ist es bereits seine dritte Lions Tour. Itoje ist einer der besten und bekanntesten Rugbyspieler der Welt. Er hat sowohl auf Klub-Ebene als auch international bereits zahlreiche Titel geholt und ist seit Anfang des Jahres auch Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Henry Pollock - Der jüngste Löwe

Mit gerade einmal 20 Jahren ist Henry Pollock der jüngste Spieler im Lions-Kader. Der U20-Weltmeister von vergangenem Jahr feierte in der Saison 2024/25 seinen Durchbruch bei den Northampton Saints und in der englischen Nationalmannschaft. Er überzeugte mit spektakulären Versuchen, wichtigen Tackles und herausragenden Ballgewinnen.

Auf der Lions Tour hat der jüngste Spieler die Aufgabe, sich um das Tour-Maskottchen "BIL" zu kümmern. Nicht einfach, wenn die halbe Mannschaft versucht, es zu entführen.

Finn Russell - Rugbys eigener Lionel Messi

Der Spieler mit der Nummer 10 auf dem Rücken ist beim Rugby der Spielmacher – auch als Verbinder bezeichnet. Schottlands Finn Russell gilt schon viele Jahre als einer der besten Spieler der Welt auf dieser Position. Seine Fähigkeiten am Ball und seine Kreativität im Spielaufbau sind einzigartig und manchmal unberechenbar, weshalb er lange als "Maverick" verschrien war. In den letzten Jahren hat Russell jedoch seine Spielintelligenz und Führungsqualitäten weiterentwickelt und ist zu einem echten Leader gereift.

In der Netflix Doku "Six Nations: Full Contact" bezeichnete sich der Schotte selbst scherzhaft als Lionel Messi des Rugby, was ihm viel Sympathie und Aufmerksamkeit brachte.

Alle Spiele der Lions live auf Joyn

Nach dem ersten Vorbereitungsspiel gegen Argentinien in Dublin sind die Lions nun endlich in Down Under angekommen. Das erste Spiel der Tour in Australien findet diesen Samstag in Perth statt. Kickoff ist um 12:00 Uhr deutscher Zeit (Western Force vs. Lions Samstag, ab 11:50 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn).