Italien hingegen fehlte in der ersten Hälfte die Präzision, und Kapitän Michele Lamaro musste früh verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Georgien begann stark, profitierte von einer stabilen Defensive und nutzte seine Chancen eiskalt. Versuche von Akaki Tabutsadze und Vasil Lobzhanidze brachten die Lelos in Führung, während Davit Niniashvili mit einem spektakulären Lauf und entscheidenden Tackles glänzte.

Italien hat in Genua einen 20:17-Comeback-Sieg gegen Georgien errungen – den ersten Erfolg in der Autumn Nations Series 2024. Nach einem 6:17-Rückstand zur Halbzeit drehten ein Strafversuch und ein Score von Alessandro Fusco das Spiel, womit die Azzurri die größte Aufholjagd ihrer Rugby-Geschichte schafften.

Italien feiert in der Rugby Autumn Nations Series einen historischen Erfolg über Georgien. Dabei muss ein Pausenrückstand umgebogen werden.

Das Wichtigste in Kürze

Rugby: Italien mit starkem Comeback gegen Georgien

Italien spielte die zweite Halbzeit fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte und ließ keine georgischen Angriffe mehr zu. Die Gäste mussten immer wieder Straftritte hinnehmen, was schließlich zu einer entscheidenden Szene führte: Tabutsadze verhinderte einen Versuch durch ein absichtliches Handspiel, was nicht nur einen Strafversuch für Italien, sondern auch eine Gelbe Karte für ihn nach sich zog.

Mit einem Spieler mehr auf dem Feld nutzte Italien die Gelegenheit, als Fusco nach einem cleveren Lineout-Move die Führung für die Azzurri erzielte.

Von da an spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Georgier ab, die trotz ihrer Bemühungen keine gefährlichen Angriffe mehr zustande brachten. Mit diesem Erfolg gehen die Azzurri selbstbewusst ins nächste Spiel gegen die All Blacks.