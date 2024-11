In der zweiten Halbzeit passierte zunächst wenig Zählbares, einen Straftritt der Engländer zur Führung konterte der Weltmeister sieben Minuten später mit einem eigenen Kick durch die Stangen. Ein erhöhter Versuch von Cheslin Kolbe (63.) sorgte für die Entscheidung, auch eine zehnminütige Überzahl für England änderte am Ergebnis nichts mehr.

Weltmeister Südafrika hat auch sein zweites Spiel im Rahmen der Rugby Autumn Nations Series gewonnen. Eine Woche nach dem Sieg in Schottland triumphierten die Springboks auch in England und gewannen mit 29:20. Die Engländer kassierten damit die dritte Niederlage im dritten Spiel der Testspielserie.

Frankreich neuer Angstgegner für Neuseeland?

Dramatisch wurde es am Abend in Paris. Im Topspiel zwischen Frankreich und Neuseeland ging es hin und her, am Ende setzten sich die Gastgeber denkbar knapp mit 30:29 durch. Damit entwickelt sich Les Tricolores allmählich zum Angstgegner für die All Blacks, es war der dritte Sieg in Folge gegen Neuseeland nach 2021 und 2023.

Angetrieben vom enthusiastischen Publikum im Stade de France brachte Thomas Ramos Frankreich per Straftritt in Führung, den Peter Lakai mit einem Versuch konterte. Nach einem weiteren Versuch von Cam Roigard sah es so aus, als würde Neuseeland davonziehen. Doch Frankreich blieb hartnäckig und antwortete schnell.

In der zweiten Halbzeit gelang es den Franzosen schließlich, die Gäste komplett ohne Versuch zu halten. Mehr als vier Straftritte gelangen Neuseeland nicht, Frankreich hingegen legte das Ei noch zweimal im Malfeld ab.