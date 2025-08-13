Rugby-WM der Frauen 2025: Favoriten, Stadien und Übertragung im Joyn-Livestream

Vom 22. August bis zum 27. September 2025 findet die Rugby-WM der Frauen statt. So verfolgt ihr das Turnier im Free-TV und im Livestream auf Joyn. Die Frauen-Rugby-Weltmeisterschaft 2025 wird vom 22. August bis 27. September in England ausgetragen und ist die mittlerweile zehnte Ausgabe des Turniers. Die Rugby-WM der Frauen im Livestream auf Joyn Eröffnet wird das Großereignis im Stadium of Light in Sunderland, das Finale steigt im Twickenham Stadium in London.

Erstmals seit der pandemiebedingten Verschiebung der WM 2021 kehrt das Turnier wieder in den regulären Vierjahresrhythmus zurück – und das mit einer Neuerung: Statt wie bisher zwölf werden nun 16 Teams um den Titel kämpfen. England ist zum zweiten Mal Gastgeber nach 2010, insgesamt findet die Frauen-WM zum vierten Mal in Großbritannien statt.

Rugby-WM der Frauen 2025: Wo und wann findet das Turnier statt? Das Turnier findet vom 22. August bis zum 27. September statt. Austragungsland ist England.

In welchen Stadien findet die Rugby-WM der Frauen 2025 statt? Das Turnier wird in insgesamt acht Stadien ausgetragen: Twickenham Stadium; London (Kapazität: 82.000)

Stadium of Light; Sunderland (Kapazität: 49.000)

Farmer Stadium; Brighton and Hove (Kapazität: 31.876)

Ashton Gate Stadium; Bristol (Kapazität: 26.462)

Sandy Park; Exeter (Kapazität: 15.600)

Franklin's Gardens; Northampton (Kapazität: 15.249)

Salford Community Stadium; Manchester (Kapazität: 12.000)

York Community Stadium; York (Kapazität: 8.500)

Rugby-WM 2025: Wird das Turnier im Free-TV übertragen? Der Großteil des Turniers wird nicht im Free-TV übertragen.

Rugby-WM 2025: Mit welchen Fakten kann ich bei einer Watchparty prahlen? Rekord-Teilnehmerfeld: Zum ersten Mal in der Geschichte spielen 16 Teams um den Titel (zuvor nur 12).

Premiere für Brasilien: Die brasilianische Mannschaft ist erstmals bei einer WM dabei und sorgt damit für ein Stück Rugbygeschichte in Südamerika.

Smarte Zahnschützer: Bei starken Kollisionen leuchten LED-Mundschützer rot auf, um schnellere Kopfverletzungschecks zu ermöglichen.

Großes Finale im Twickenham Stadium: Das größte Rugby-Stadion der Welt (82.000 Plätze) ist bereits ausverkauft.

Wird die Rugby-WM 2025 im Livestream übertragen? Ja! Alle 32 Spiele des Turniers können LIVE und KOSTENLOS auf Joyn verfolgt werden. Zudem gibt es die beiden Halbfinals sowie das Finale auch im Livestream auf ran.de zu sehen.

Frauen-Rugby-WM 2025: Wer sind die Favoriten? England (Red Roses): England geht als topgesetzter Gastgeber mit 55 Siegen aus den letzten 56 Testspielen ins Turnier, einzig 2022 unterlagen sie im WM-Finale Neuseeland. Trainer John Mitchell setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und Talent um Emily Scarratt, Kapitänin Zoe Aldcroft sowie Marlie Packer und Alex Matthews. Neuseeland (Black Ferns): Neuseeland zählt traditionell zum Favoritenkreis und ist mit sechs WM-Titeln aus neun Turnieren die historisch erfolgreichste Mannschaft. In der Einschätzung der Wettanbieter liegt das Team knapp hinter England. Verstärkt werden die Black Ferns durch die Rückkehr von Portia Woodman-Wickliffe, der erfolgreichsten Try-Scorerin ihrer Geschichte. Frankreich (Les Bleues): Frankreichs "Les Bleues" zählen seit Jahren zur erweiterten Weltspitze und überzeugen mit einer Kombination aus physischer Stärke und spielerischer Kreativität. Mit einem eingespielten Kader und hoher individueller Qualität wollen sie in England ihren ersten WM-Titel holen und könnten den Topfavoriten gefährlich werden.

Rugby-WM der Frauen 2025: Wie sehen die Gruppen beim Turnier aus? Gruppe A: Australien

England

Samoa

USA Gruppe B: Fidschi

Kanada

Schottland

Wales Gruppe C: Irland

Japan

Neuseeland

Spanien Gruppe D: Brasilien

Frankreich

Italien

Südafrika

