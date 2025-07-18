RUGBY LIONS TOUR LIVE AUF PROSIEBEN MAXX, RAN.DE UND JOYN
Rugby - Lions Tour live: Australien schlägt die British & Irish Lions deutlich - im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn
- Aktualisiert: 09.08.2025
- 18:10 Uhr
Die legendäre Lions Tour ist bereits in vollem Gange. Das "Dreamteam" aus Großbritannien und Irland tourt durch Australien. Nun wartet das sehnsüchtig erwartete Aufeinandertreffen mit den "Wallabies".
Alle vier Jahre vereinen die besten Rugby-Spieler aus England, Wales, Schottland und Irland ihre Kräfte und fahren als British & Irish Lions auf Tour. In diesem Jahr geht es im Rahmen der prestigeträchtigen Lions Tour erstmals nach 2013 wieder nach Australien.
Mit besonders großer Spannung werden dabei die Duelle mit der australischen Nationalmannschaft erwartet. Vor zwölf Jahren gewannen die Lions alle drei Partien.
Nun ist für den zweimaligen Weltmeister (1991 und 1999) die Zeit der Revanche gekommen. Die erste Chance wartet am Samstag (ab 11:40 Uhr live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn). Die ersten fünf Partien der diesjährigen Lions Tour haben die Männer aus Großbritannien und Irland allerdings allesamt gewonnen.
Australien - British & Irish Lions: Wann startet heute die Partie?
- Spiel: Australien vs. British & Irish Lions
- Wettbewerb: Lions Tour
- Datum: 2. August 2025
- Uhrzeit: 12:00 Uhr
- Austragungsort: Lang Park (Brisbane)
Australien - British & Irish Lions: Läuft das Match der Lions Tour heute im Free-TV?
Ja! Die Partie der Lions Tour läuft kostenlos im TV. ProSieben MAXX überträgt die Partie zwischen den British & Irish Lions und Australien im Free-TV. Die Sendung beginnt um 11:40 Uhr.
Rugby live auf P7 MAXX: Gibt es heute einen kostenlosen Livestream?
Ja! Das Match zwischen den British & Irish Lions und Australien wird auf ran.de, in der ran-App und im kostenlosen Livestream auf Joyn gezeigt.
British & Irish Lions - Australien heute live: Übersicht zum Spiel bei der Lions Tour
- Paarung: British & Irish Lions - Australien
- Datum und Uhrzeit: 2. August 2025, 12:00 Uhr (MEZ)
- Trainer: Joe Schmidt (Australien), Andy Farrell (British & Irish Lions)
- Free-TV: ProSieben MAXX
- Livestream: Joyn, ran.de, ran-App
Lions Tour: Wer sind die British & Irish Lions?
Die British & Irish Lions sind ein einzigartiges Team im internationalen Rugby, das nur zu besonderen Anlässen zusammengestellt wird. Die Historie des Teams, bestehend aus Spielern der ewigen Rivalen England, Wales, Schottland und Irland, geht auf das Jahr 1888 zurück als 22 Spieler durch Neuseeland und Australien tourten.
Es ist zur Tradition geworden, dass die Lions alle vier Jahre eine der großen Rugby-Nationen der Südhemisphäre ansteuern - Neuseeland, Südafrika oder Australien. Im Jahr 2025 werden insgesamt neun Partien absolviert, drei davon gegen die australische Nationalmannschaft, den "Wallabies".
Das Wichtigste in Kürze
Für Spieler aus Großbritannien und Irland ist die Lions Tour ein absolutes Top-Event. Eine Nominierung für die Tour gleicht einem Ritterschlag. Wer in das ikonische rote Trikot schlüpfen darf, gehört zu den Top-Spielern seiner Generation.
Auch für den australischen Rugby-Sport und seinen Fans stellt die Lions Tour ein echtes Highlight dar.
Lions Tour: Alle Termine und Ergebnisse
- 28. Juni 2025: Western Force - British & Irish Lions: 7:54
- 02. Juli 2025: Queensland Reds - British & Irish Lions: 12:52
- 05. Juli 2025: NSW Waratahs - British & Irish Lions: 10:21
- 09. Juli 2025: Brumbies - British & Irish Lions: 24:36
- 12. Juli 2025: Invitation Australia And New Zeeland: - British & Irish Lions: 0:48
- 19. Juli 2025: Australien - British & Irish Lions 19:27
- 22. Juli 2025: First Nations And Pasifika XV - British & Irish Lions 19:24
- 26. Juli 2025: Australien - British & Irish Lions 26:29
- 02. August 2025: Australien - British & Irish Lions 22:12