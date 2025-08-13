Rugby-WM der Frauen 2025: Favoriten, Stadien und Übertragung im Livestream auf Joyn

Vom 22. August bis zum 27. September 2025 findet die Rugby-WM der Frauen statt. So verfolgt ihr das Turnier im Free-TV und im Livestream auf Joyn.

Die Frauen-Rugby-Weltmeisterschaft 2025 wird vom 22. August bis 27. September in England ausgetragen und ist die mittlerweile zehnte Ausgabe des Turniers.

Eröffnet wird das Großereignis im Stadium of Light in Sunderland, das Finale steigt im Twickenham Stadium in London.

Erstmals seit der pandemiebedingten Verschiebung der WM 2021 kehrt das Turnier wieder in den regulären Vierjahresrhythmus zurück – und das mit einer Neuerung: Statt wie bisher zwölf werden nun 16 Teams um den Titel kämpfen.

England ist zum zweiten Mal Gastgeber nach 2010, insgesamt findet die Frauen-WM zum vierten Mal in Großbritannien statt.