Rugby-WM 2023: Power Ranking nach dem 3. Spieltag von Experte Jan Lüdeke

Vom 8. September bis zum 28. Oktober 2023 läuft die Rugby-WM in Frankreich (live auf ProSieben MAXX, im Livestream auf ran.de und auf Joyn). Das Power Ranking von ran nach dem 3. Spieltag.

von Jan Lüdeke

Auch mehrere Tage nach dem Wochenende hallen die Eindrücke der dritten Runde noch mächtig nach. Was haben wir für ein unglaubliches Spitzenspiel zwischen Irland und Südafrika gesehen?

Zwei Nationen, die gezeigt haben, dass sie momentan wohl die besten der Welt sind. Anders die Stimmungslage bei Gastgeber Frankreich.

Superstar Antoine Dupont musste operiert werden, soll aber im Viertelfinale wohl wieder auflaufen können. Und in Gruppe C und D entwickeln sich mit Wales und England auf einmal Mitfavoriten, die so wenige auf dem Schirm hatten..