Am vergangenen Samstagabend habe ich gesagt: "Das war das krasseste Spiel, das ich je kommentiert habe." Ich muss eigentlich noch weiter gehen. Das war das beste, packendste und spektakulärste Rugby-Wochenende, das ich am Mikrofon begleiten durfte.

Die Rugby-WM in Frankreich geht in die heiße Phase, die Finalisten werden ermittelt. Der Halbfinal-Check von ran.

Die All Blacks waren gegen Irland auf den Punkt da. Der Blick von Kapitän Sam Cane beim Einlaufen hat auf das eingestimmt, was da kommen sollte: eine lange nicht mehr in dieser Form gesehene Intensität. Und überhaupt: Was hatte sich Cane in den letzten Jahren alles anhören müssen?

Diese Mannschaft war totgesagt. Im letzten Vorbereitungsspiel haben die All Blacks die höchste Niederlage ihrer Geschichte kassiert (gegen Südafrika, den möglichen Final-Gegner, das könnte noch spannend werden), dann haben sie zum ersten Mal in der WM-Geschichte ein Gruppenspiel verloren.

Neuseeland hat Irland perfekt gescoutet. Die Überkicks in die Mitte des Feldes haben Irland extrem weh getan. Vor dem Try durch Will Jordan haben wir eine verkürzte Gasse gesehen – wie oft machen die All Blacks sowas? Eigentlich nie, aber für dieses so große Spiel haben sie da einen Überraschungsmoment geschaffen, mit dem die Iren nicht gerechnet hatten.

Auch wenn Sam Cane und Co. in den letzten drei Jahren zweimal gegen Argentinien verloren haben (auch das erstmalig in der Geschichte), sind die All Blacks am Freitagabend haushoher Favorit. Alles andere als der Finaleinzug wäre eine Sensation. Zumal kein Spieler ausfällt. Einziger Wechsel im Vergleich zum Irland-Spiel ist die Hereinnahme von Whitelock für Retallick. Und auf der Bank sitzt mit Ersatz-Hakler Samisoni Taukei'aho sogar noch mehr Qualität.

Die Aufstellung Neuseelands:

1 Ethan de Groot, 2 Codie Taylor, 3 Tyrel Lomax, 4 Sam Whitelock, 5 Scott Barrett, 6 Shannon Frizell, 7 Sam Cane ©, 8 Ardie Savea, 9 Aaron Smith, 10 Richie Mo’unga, 11 Mark Telea, 12 Jordie Barrett, 13 Rieko Ioane, 14 Will Jordan, 15 Beauden Barrett



16 Samisoni Taukei’aho, 17 Tamaiti Williams, 18 Fletcher Newell, 19 Brodie Retallick, 20 Dalton Papali’i, 21 Finlay Christie, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown