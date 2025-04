Snooker-WM: Judd Trump erneut im Viertelfinale

Die Snooker-WM bewegt sich so langsam in Richtung der heißen Phase. Mitfavorit Judd Trump läuft dabei auf Hochtouren und zieht souverän in das Viertelfinale ein.

Mitfavorit Judd Trump hat zum elften Mal in seiner Karriere das Viertelfinale einer Snooker-WM erreicht. Der Weltranglistenerste bezwang seinen englischen Landsmann Shaun Murphy in Sheffield 13:10 und trifft nun auf den belgischen Ex-Weltmeister Luca Brecel oder Ding Junhui aus China.

Trump hatte die Grundlage für seinen Sieg schon am Vortag mit einer 10:6-Führung gelegt. Dabei schaffte der Weltmeister von 2019 auch sein 100. Century-Break der Saison, also 100 Punkte in Folge, was ihm ein Preisgeld von 100.000 Pfund (etwa 117.000 Euro) einbrachte. Am Montag zog er zunächst auf 12:6 davon, ehe Murphy mit vier gewonnenen Frames in Folge noch einmal für Spannung sorgte.

Brecel und Ding setzen am Abend ihr Achtelfinale beim Stand von 12:4 für den Belgier fort. Dann kämpft auch Ronnie O'Sullivan um den Einzug ins Viertelfinale. Der siebenmalige Weltmeister liegt nach der zweiten Session ebenfalls mit 12:4 gegen den Chinesen Pang Junxu vorne und braucht nur noch ein weiteres Frame.