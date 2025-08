Anzeige

Schalke-Neuzugang fliegt mit Gelb-Rot: Verrückter Einstand

Schalke muss diese Leistung konstant zeigen Die Ansätze, die im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Miron Muslic zu erkennen waren, machen definitiv Lust auf mehr. Das hohe Pressing und der Dauerdruck, der Hertha teilweise überforderte, funktionierten bereits bestens. Im Zweikampf zeigten die Gastgeber jene Maloche, die die Fans sehen wollen. Und selbst mit dem Ball musste sich die Anhängerschaft beinahe wie in einem Traum vorkommen, so ansehnlich zelebrierten die Spieler ihre Arbeit. Mehrfach ging ein ungläubiges Raunen durch die Arena. Und das gegen einen selbsternannten Aufstiegskandidaten aus Berlin, der offenbar noch nicht realisierte, dass die neue Saison an diesem Abend auf Schalke tatsächlich begann. Stattdessen wirkte die Hertha zumindest in der ersten Halbzeit so engagiert wie auf einem Betriebsausflug nach Wanne-Eickel.

Hinweis: Die DFL hat das aktuelle Design des Hertha-Heimtrikots nicht für die kommende Saison zugelassen. Der Verein und sein Ausstatter arbeiten aktuell an einer Lösung.

Doch die wacklige Schlussphase zeigte deutlich, dass das Konstrukt noch weit von Stabilität entfernt ist. Dass Schalke punktuell zu Höchstleistungen fähig sein kann, ist nichts Neues. Auch wenn sich diese Höchstleistungen in der Vorsaison auf ziemlich beeindruckende Weise verstecken konnten. Entscheidend ist die Kontinuität. Ein neuer Trainer, Saisonauftakt vor eigenem Publikum, ein positives Grundgefühl in weiten Teilen Gelsenkirchens - das kann schon einmal Flügel wachsen lassen. Wie aber sieht es mitten in der Saison an einem kalten, feuchten Nachmittag in Darmstadt, Elversberg oder Münster aus - wenn Schalke womöglich sogar Favorit ist?

Schalker Kader dürfte sich noch verändern Zumal auch die laufende Transferperiode und die chronisch miserablen Finanzen des Klubs noch gehörigen Einfluss auf die weitere Saisonplanung haben dürften. Moussa Sylla zeigte gegen Hertha eine starke Leistung, doch sein Verbleib ist offen. Auch auf anderen Positionen könnte es noch zu Veränderungen kommen - womöglich auf negative Weise. Doch in einem emotionalen Umfeld wie Schalke ist die Neigung zu gefühlsmäßigen Extremen ausgeprägter. Ein User auf der Plattform "X" schrieb treffend: "Es ist immer wichtig für den Spannungsbogen, dass Schalke zu Beginn zwei, drei gute Spiele macht, die Fans daraufhin laut von den kühnsten Dingen träumen, nur um dann noch brutaler auf die Fresse zu fliegen."

