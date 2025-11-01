Alexander Zverev hat beim schnellen Wiedersehen mit Jannik Sinner eine bittere Klatsche kassiert und das Endspiel beim ATP-Masters in Paris verpasst. Der Weltranglistendritte Alexander Zverev unterlag dem Wimbledon-Champion aus Italien am Samstag chancenlos mit 0:6, 1:6 und musste die Hoffnung auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der französischen Hauptstadt begraben. Nur sechs Tage nach der Finalniederlage in Wien verlor Zverev sein viertes Spiel in Folge gegen den Südtiroler. Der 28-Jährige muss weiter auf seinen achten Titel bei einem 1000er-Turnier warten. WTA Finals: Lockerer Auftaktsieg für Swiatek

Tennis: Korpatsch scheitert an Teenagerin Tagger Während er Sinner am vergangenen Sonntag über drei Sätze noch stark Paroli geboten hatte, bekam er am Samstag überdeutlich die Grenzen aufgezeigt.

Zverev schlug zuvor Angstgegner Medwedew Sinner greift damit am Sonntag im Finale gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime, der im Halbfinale den Kasachen Alexander Bublik in zwei Sätzen besiegte, nach seinem fünften Turniersieg auf der ATP-Tour in diesem Jahr - und nach der Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste. Gewinnt Sinner das Masters an der Seine, löst er am Montag wieder den Spanier Carlos Alcaraz ab. Zverev hatte am Freitag in einem absoluten Nervenkrimi seinen Angstgegner Daniil Medwedew besiegt und eine Serie von fünf Niederlagen gegen den früheren Weltranglistenersten beendet. Von Selbstvertrauen war am Samstag gegen Sinner aber wenig zu sehen, Zverev spielte passiv und leistete sich viele einfache Fehler. Nach 20 Minuten lag er im ersten Satz mit 0:4 hinten.

