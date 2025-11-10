ATP Finals: Jannik Sinner ohne Probleme zum Auftaktsieg gegen Felix Auger-Aliassime

Jannik Sinner ist auch in sein nächstes Turnier erfolgreich gestartet.

Jannik Sinner hat seine Titelverteidiger-Mission bei den ATP Finals in Turin erfolgreich gestartet.

Vor 12.000 italienischen Tennisfans siegte der Weltranglistenzweite gegen den am Ende angeschlagenen Kanadier Félix Auger-Aliassime nach einer konzentrierten Leistung mit 7:5, 6:1.

Nach 1:40 Stunden verwandelte Sinner per Ass seinen ersten Matchball und baute damit eine beeindruckende Serie aus.

Für den Wimbledonsieger war es bereits der 27. Sieg in der Halle in Folge. In der Vierergruppe setzte er damit die Zeichen früh auf Halbfinaleinzug.

"Das war ein sehr anstrengendes Match. Er hat sehr aggressives Tennis gespielt und ich bin froh, diesen Test bestanden zu haben", sagte Sinner: "Bei diesem Format ist es wichtig, das erste Spiel zu gewinnen. Ich hoffe er wird wieder fit."