Im Achtelfinale des ATP-Masters konnte sich Alexander Zverev souverän durchsetzen. Dabei knackt der Deutsche seinen Angstgegner aus naher Vergangenheit.

Alexander Zverev kommt bei seiner French-Open-Generalprobe immer besser in Form. Der Tennis-Weltranglistenzweite aus Hamburg besiegte im Achtelfinale des ATP-Masters in Rom den formstarken Franzosen Arthur Fils mit 7:6 (7:3), 6:1. Nächster Gegner des Titelverteidigers, der beim Sandplatz-Höhepunkt in Paris (ab 25. Mai) seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen will, ist der Italiener Lorenzo Musetti (Nr. 8).

"Das Niveau war sehr hoch in diesem Match, Arthur hat im ersten Satz fast schon lächerlich gutes Tennis gespielt. Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg", sagte Zverev und erklärte mit Blick auf seine nächste Aufgabe gegen Musetti: "Lorenzo hat sehr viel Selbstvertrauen im Moment. Aber ich freue mich auf die Herausforderung."

Im Finale seines Heimturniers in Hamburg 2024 auf Sand sowie erst Ende März beim Hartplatz-Masters in Miami hatte Zverev (28) jeweils in drei Sätzen gegen Fils verloren - diesmal dominierte er den 20-Jährigen, der in der Weltrangliste auf Position 14 geklettert ist, auch dank mentaler Stärke. Zverev erreichte durch den Erfolg über zum 100. Mal ein Viertelfinale auf der ATP-Tour.