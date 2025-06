U21-EM: Deutschland gegen England im Head-to-Head! Welcher Finalist ist besser besetzt?

Dort trifft das Team von Trainer Antonio Di Salvo am Samstag ( ab 20:15 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ) auf die Engländer.

Die deutsche U21 steht bei der EM in der Slowakei im Finale am Samstag gegen England ( ab 20:15 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ). Wir blicken vorher auf ein direktes Head-to-Head.

Das zwischenzeitlich tief gefallene, einstige Talent des FC Bayern zeigt vor allem in den K.o.-Spielen, dass es eventuell doch noch die Kurve bekommt. Sowohl gegen Italien als auch gegen Frankreich ließ der Innenverteidiger kaum etwas anbrennen. Auf der anderen Seite steht mit Liverpools Jarell Quansah zwar ein Spieler, der derzeit auf dem Transfermarkt - vor allem von Bayer Leverkusen - heftig umworben wird. Bei der EM aber hat er noch so manchen Wackler drin und verliert daher das Duell.

Dem Frankfurter Rechtsverteidiger gelang bislang in diesem Turnier erst eine Torbeteiligung. Auch defensiv war er nicht immer auf der Höhe. Das soll zwar seine insgesamt solide Leistung in den Tagen der EM nicht schmälern. Gegen den abgeklärten Tino Livramento, der bislang außer gegen Deutschland in allen Spielen über die volle Distanz zum Einsatz kam, verliert Collins aber knapp.

Dieses Duell ist sehr eng. Sowohl der 20-jährige Hinshelwood als auch sein zwei Jahre älterer Gegenüber hatten während des Turniers Licht und Schatten, wobei sich der Engländer erst im Gruppenspiel gegen Deutschland in die Startelf spielen konnte. Browns Vorlage auf Merlin Röhl im Viertelfinal-Thriller gegen Italien gibt in diesem knappen Vergleich den Ausschlag zugunsten des Deutschen.

U21-EM: Deutschland vs. England - Mittelfeld im Vergleich

RDM: Rocco Reitz vs. Alex Scott

Der Dauerläufer der Deutschen im Duell mit der Box-to-Box-Maschine der Engländer. Auch dieses Duell steht auf Messers Schneide, weil beide mit ihrem ungemeinen Laufpensum enormen Einfluss auf das Spiel ihrer Mannschaft haben. Da Scott aber in der einen oder anderen Situation - wie vor dem Gegentor gegen Spanien - nicht immer voll bei der Sache ist, geht auch dieser Punkt an Deutschland.

Sieger: Reitz (Deutschland - DEU 4:2 ENG)

LDM: Eric Martel vs. Elliot Anderson

Mit fast 30 Spielen in der U21 macht dem Kölner in Sachen Erfahrung niemand mehr etwas vor. Auch bei dieser EM profitiert das deutsche Team davon. Sein spätes Foul gegen neun Italiener, das zum Ausgleich und in die Verlängerung führte, trübt das Bild zwar ein wenig. Im Vergleich mit Anderson, der in diesem Turnier erst einmal über die vollen 90 Minuten spielte, hat er aber die Nase vorn.

Sieger: Martel (Deutschland - DEU 5:2 ENG)

RM: Brajan Gruda vs. Harvey Elliott

Auch wenn er im zentralen offensiven Mittelfeld ebenfalls spielen kann, wird der Youngster vom FC Liverpool gegen Deutschland wohl rechts vorne auflaufen und geht damit einem direkten Duell mit Nick Woltemade aus dem Weg. Mit drei Toren im Viertel- und Halbfinale ist Elliott derzeit on fire und auch nicht von Brajan Gruda zu stoppen, der bislang eine mäßige EM spielt.

Sieger: Elliott (Deutschland - DEU 5:3 ENG)