Nader Jindaoui kehrt nach Deutschland zurück: Unterschrift bei Bundesliga-Klub

Nader Jindaoui beendet sein Kapitel in den USA nach nur wenigen Monaten bereits wieder und schließt sich der 2. Mannschaft eines Bundesligisten an.

von Daniel Kugler

Das ging schnell!

Nader Jindaoui kehrt nach nicht mal einem halben Jahr in den USA offenbar bereits wieder nach Deutschland zurück. Der Social-Media-Star und Profi-Fußballer spielte seit Januar 2025 für das Farmteam Ventura County FC des MLS-Klubs LA Galaxy in der MLS Next Pro.

Eigentlich war geplant, dass sich der 28-Jährige über die Zweitvertretung für einen Platz im Team der Galaxy empfehlen sollte. Das Projekt gestaltete sich aber wohl nicht wie erhofft.

Der Ex-Herthaner wechselt mir sofortiger Wirkung zur TSG Hoffenheim. Allerdings geht es dabei nicht um eine Rolle im Team des Bundesligisten, sondern in dessen zweiter Mannschaft.