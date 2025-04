Das ATP-Turnier in München läuft - Yannick Hanfmann gelang dabei ein starker Auftakt. Der Karlsruher überzeugte überraschend.

Yannick Hanfmann ist mit einem überraschenden Sieg in das ATP-Turnier in München gestartet. Der 33 Jahre alte Karlsruher bremste den Aufstieg des an Nummer sechs gesetzten tschechischen Senkrechtstarters Jakub Mensik und zog durch ein umkämpftes 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 ins Achtelfinale ein. Dort trifft Hanfmann, der zuletzt dreimal in Serie sein Auftaktmatch auf der Tour verloren hatte, auf Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

Mensik hatte im vergangenen Monat für Aufsehen gesorgt, als er durch einen Finalsieg gegen Novak Djokovic das Masters in Miami gewann. Nach seinem ersten Turniersieg schoss er in der Weltrangliste auf Platz 23 nach oben.