Tennis: Jannik Sinner kommt nach Sperre zurück - Alexander Zverev lässt Chance liegen

In dieser Woche kehrt Sinner bei seinem Heim-Masters in Rom auf die Tennistour zurück - und hat die Chance, seinen Vorsprung auf Zverev und die Konkurrenten wieder auszubauen.

Mit 3695 Punkten Rückstand war Zverev vor drei Monaten in die Aufholjagd gestartet, doch seine Formkrise verhinderte die Wachablösung.

Das Ziel war die Weltspitze, doch nach Ablauf der Dopingsperre von Jannik Sinner liegt Alexander Zverev als Zweiter noch immer weit hinter dem Italiener. 1645 Punkte trennen den Hamburger im neuen Ranking am Montag vom Spitzenreiter.

Sinner-Fehlen nur von Ruud genutzt

Im vergangenen Jahr fehlte er im Foro Italico, Zverev dagegen gewann den Titel. Das Turnier in Rom ist der letzte große Härtetest für die French Open (ab 25. Mai).

Auch der Titel beim Sandplatz-Höhepunkt in Paris steht ganz oben auf Zverevs Wunschliste. Doch die Konkurrenz ist stark: Neben Sinner kommt in Rom auch Vorjahressieger Carlos Alcaraz (Nummer drei im Ranking) zurück, der auf das Masters in Madrid verzichtet hatte.

Die Abwesenheit der Stars nutzten Casper Ruud und Jack Draper, um sich ins Blickfeld zu spielen. Der Norweger Ruud holte am Sonntag seinen ersten Masterstitel und kehrte unter die Top 10 zurück (Platz 7).