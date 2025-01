Alexander Zverev war nach dem Achtelfinal-Einzug bei den Australian Open zu Scherzen aufgelegt.

Erst Turniersieg, dann Oben-ohne-Show? Tennis-Star Alexander Zverev hat nach seinem Drittrundensieg bei den Australian Open amüsiert und mit einer humorvollen Ankündigung auf Zuschauerwünsche reagiert.

"Wenn ich das Turnier gewinne. Versprochen!", antwortete der Hamburger bei seinem Sieger-Interview, als Fans von den Rängen forderten, er solle sein T-Shirt ausziehen.

Zverev zeigte sich durch die Rufe nach seinem 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Briten Jacob Fearnley sichtlich belustigt - und gleichermaßen irritiert. "Ich kann mich nicht konzentrieren, wie war die Frage?", fragte er kurzerhand Interview-Partnerin Andrea Petkovic.

Auch eine Spitze in Richtung seines Vaters gab der 27-Jährige zum Besten. Auf die Frage, was er auf dem Platz eigentlich nicht geändert habe, antwortete er schmunzelnd: "Meine Haare. Ich bin froh, dass ich noch welche habe, wenn ich mir meinen Vater da in der Ecke anschaue. Ich sehe gut aus und fühle mich gut auf dem Platz", scherzte Zverev.

Die Frage der ehemaligen deutschen Profi-Spielerin Petkovic nach Zverevs Schlägerwechsel während der etwas kniffligen Partie konnte der Tokio-Olympiasieger dann nicht mehr ernsthaft beantworten. "Es war sehr windig heute. Ist doch völlig egal, wen interessiert ein Schläger, oder?", sagte er lachend, ehe Petkovic ihn zum feiern mit den Fans entließ.