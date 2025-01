Australian Open: Glatter Sieg! Alexander Zverev erreicht Achtelfinale

Erfolg für Alexander Zverev bei den Australian Open. Der Deutsche erreicht in Melbourne das Achtelfinale - und ist damit nicht der Einzige. Nächster Sieg im Schnelldurchlauf: Alexander Zverev hat auch die dritte Hürde auf dem Weg zum erhofften Grand-Slam-Titel genommen. Der 27-Jährige schlug in der dritten Runde der Australian Open den Briten Jacob Fearnley mit 6:3, 6:4, 6:4 und zog ins Achtelfinale ein. Die Partie dauerte 2:02 Stunden. Zverev, der im vergangenen Jahr im Halbfinale gescheitert war, überstand damit zum sechsten Mal in seiner Karriere die dritte Runde in Australien und zog damit mit Tennis-Legende Boris Becker gleich. Der Hamburger peilt im 36. Anlauf seinen Premieren-Titel bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere an. Australian Open: Alexander Zverev Oben ohne? Unter einer Bedingung Im Achtelfinale wartet nun erstmals ein Duell mit einem gesetzten Spieler - dem Franzosen Arthur Fils (Nr. 20) oder dessen Landsmann Ugo Humbert, der Nummer 14 der Setzliste. Gegen Fearnley, der in der ersten Runde Publikumsliebling Nick Kyrgios geschlagen hatte, agierte Zverev teils ein wenig zu passiv und gab überraschend mehrfach seinen Aufschlag ab. In den entscheidenden Momenten bestrafte er aber die zahlreichen Fehler seines Gegners.

Alcaraz mit Satzverlust im Achtelfinale Carlos Alcaraz marschiert derweil weiter durch das Turnier, musste in der dritten Runde jedoch überraschend einen Satz abgeben. Gegen Nuno Borges aus Portugal gewann der spanische Weltranglistendritte nach 2:55 Stunden mit 6:2, 6:4, 7:6 (7:3), 6:2. Sein Gegner lieferte im dritten Durchgang beeindruckende Gegenwehr, Alcaraz warf sich bei einem Ballwechsel sogar auf den Boden und ließ seinen Schläger fliegen, doch der Satz ging an Borges. Anschließend aber ließ der Favorit nichts anbrennen. Alcaraz peilt seinen schon fünften Grand-Slam-Titel an. Sollte ihm sein erster Coup Down Under gelingen, würde er als jüngster Spieler der Tennis-Geschichte seine Majorsammlung komplettieren und damit den US-Amerikaner Don Budge überflügeln, der den Karriere-Grand-Slam 1938 im Alter von 22 Jahren schaffte.

