Australian Open - Alexander Zverev: So könnte sein Weg ins Finale aussehen

  • Veröffentlicht: 22.01.2026
  • 15:39 Uhr
  • ran

Alexander Zverev hofft bei den Australian Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie könnte sein Weg ins Finale aussehen?

Alexander Zverev will endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Einen neuen Anlauf startete er bei den Australian Open.

Die ersten beiden Runden hat der Deutsche bereits überstanden. In Runde eins schlug er den Kanadier Gabriel Diallo mit 3:1 (6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2). In Runde zwei hatte Alexandre Muller aus Frankreich das Nachsehen - Zverev gewann die Partie ebenfalls mit 3:1 (6:3, 4:6, 6:3, 6:4).

Die Gegner auf dem Weg ins Finale werden nun aber immer namhafter und stärker. Wie könnte der Weg ins Endspiel für den 28-Jährigen aussehen?

Sein Gegner für die 3. Runde steht schon fest. Dort trifft Zverev auf den Briten Cameron Norrie.

Alexander Zverev bei den Australian Open: Jannik Sinner würde im Finale warten

Im Achtelfinale könnte es zu einem Duell mit Andrey Rublev kommen. Spätestens ab dem Viertelfinale würde es für Zverev dann aber knüppeldick kommen.

Im Viertelfinale könnte es zum Aufeinandertreffen mit Angstgegner Daniil Medvedev kommen. Gegen den Russen konnte Zverev in 22 Duellen erst acht Siege feiern.

Die größten Namen würden dann im Halbfinale und Finale warten. Für den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere müsste sich Zverev wohl erst gegen Carlos Alcaraz und im Endspiel gegen Jannik Sinner durchsetzen.

Eine Mammut-Aufgabe für den Deutschen, der aber sicherlich von seinen guten Ergebnissen in Melbourne zehren können wird.

Im vergangenen Jahr verlor er das Finale gegen Sinner glatt in drei Sätzen. Ein Jahr zuvor verpasste er den Einzug ins Finale knapp, als er im Halbfinale an Medvedev scheiterte.

