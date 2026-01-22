Alexander Zverev hofft bei den Australian Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie könnte sein Weg ins Finale aussehen?

Alexander Zverev will endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Einen neuen Anlauf startete er bei den Australian Open.

Die ersten beiden Runden hat der Deutsche bereits überstanden. In Runde eins schlug er den Kanadier Gabriel Diallo mit 3:1 (6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2). In Runde zwei hatte Alexandre Muller aus Frankreich das Nachsehen - Zverev gewann die Partie ebenfalls mit 3:1 (6:3, 4:6, 6:3, 6:4).

Die Gegner auf dem Weg ins Finale werden nun aber immer namhafter und stärker. Wie könnte der Weg ins Endspiel für den 28-Jährigen aussehen?

Sein Gegner für die 3. Runde steht schon fest. Dort trifft Zverev auf den Briten Cameron Norrie.