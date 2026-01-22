Australian Open 2026: Laura Siegemund scheitert dramatisch gegen Weltranglisten-168. aus

Das Frauen-Turnier der Australian Open findet bereits ab Runde drei ohne deutsche Beteiligung statt. Laura Siegemund ist dramatisch ausgeschieden. Bitterer Tag für das deutsche Frauentennis bei den Australian Open: Mit Laura Siegemund ist in der zweiten Runde von Melbourne auch die letzte verbliebene DTB-Spielerin aus dem Turnier geflogen. Zwei Tage nach ihrem spektakulären Comeback-Sieg zum Auftakt verlor die 37-Jährige überraschend wie dramatisch gegen die Weltranglisten-168. Maddison Inglis aus Australien. Australian Open live: Direkt zum kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn Nach 3:20 Stunden verwandelte die Qualifikantin den Matchball zum 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (7:10) aus Siegemunds Sicht und brachte die Fans in der ANZ Arena zum Jubeln. Siegemund, die schon zum Sieg aufgeschlagen hatte, muss nach einer enttäuschenden Leistung hingegen die Heimreise antreten. Im Match-Tiebreak fehlte ihr die Power.

Laura Siegemund ausgeschieden: "Unangenehme Geschichte" "Ich kann mir vorstellen, dass die Enttäuschung riesengroß ist", sagte Ex-Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport. "Am Ende war es ein unglaubliches mentales Spiel. Inglis ist sehr ruhig geblieben und hat es geschafft, das Heft selber in die Hand zu nehmen. Sie hat es sich nicht wegnehmen lassen und gerecht gewonnen", schloss Rittner. "Gegen Australier ist es nicht schön. Es ist schwierig, weil die Fans wirklich gigantisch sind. Das ist schon eine unangenehme Geschichte", hatte Siegemund vor der Partie gewarnt - und sie tat sich zu Beginn tatsächlich extrem schwer. Gegen die limitierte Australierin fand Siegemund in einer Partie auf überschaubarem Niveau kaum Mittel. Alle Infos zu den Australian Open 2026 Siegemund wird nach dem Turnier in Melbourne wieder die deutsche Nummer eins sein, weil Eva Lys durch ihr Erstrundenaus viele Punkte verlor. Doch auch im weiteren Verlauf des Matches konnte sie ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden - auch ein Outfit-Wechsel nach dem ersten Satz half nur kurzfristig.

