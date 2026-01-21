- Anzeige -
Australian Open: Alexander Zverev kämpft sich in die 3. Runde – nächster Gegner steht schon fest

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 13:05 Uhr
  • SID

Alexander Zverev steht bei den Australian Open in der 3. Runde. Der letzte deutsche Profi im Herren-Einzel trifft nun auf Cameron Norrie.

Vorjahresfinalist Alexander Zverev steht in der dritten Runde der Australian Open.

Der 28 Jahre alte Olympiasieger von Tokio setzte sich am Mittwoch in Melbourne 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 gegen den Franzosen Alexandre Müller durch, musste sich dabei zeitweise aber ganz schön strecken. Zudem ließ Zverev im vierten Satz einen Physio kommen, um Probleme im Fußbereich abzuklären.

Letztlich setzte sich der Tennisprofi aber durch und wird auch im kommenden Duell um den Einzug ins Achtelfinale gegen den Briten Cameron Norrie Favorit sein, Zverev muss sich aber weiter steigern.

Er ist nach der Niederlage von Yannick Hanfmann gegen Turnier-Mitfavorit Carlos Alcaraz der letzte deutsche Profi im Männer-Wettbewerb.

Australian Open: Alexander Zverev übersteht schwieriges Match gegen Müller

Der Hamburger, der weiterhin als erster Deutscher seit Boris Becker 1996 in Melbourne einen Grand-Slam-Titel gewinnen will, überstand bei seiner elften Turnierteilnahme zum neunten Mal die zweite Runde.

2020 und 2024 schaffte er danach den Sprung ins Halbfinale, im vergangenen Jahr erreichte er sogar das Endspiel, unterlag dem Italiener Jannik Sinner dann aber glatt.

Im vierten Aufeinandertreffen des dreimaligen Grand-Slam-Finalisten Zverev und des Weltranglisten-52. Müller ging es spätestens ab dem zweiten Satz enorm eng zu.

Sobald der Hamburger etwas passiver wurde, war Müller zur Stelle. Im dritten Satz wurde die Partie mehr als eine halbe Stunde wegen Regens unterbrochen, bis das Dach der John Cain Arena geschlossen war. Danach kam Zverev aktiver zurück und schnappte sich schnell den dritten Durchgang.

Danach ließ sich Zverev auch von zeitweisen körperlichen Problemen nicht mehr beirren und kam eine Runde weiter.

Australian Open
21.01.2026
01:00
Polen
Kamil Majchrzak
K. Majchrzak
0
3
4
6
5
Ungarn
Fabian Marozsan
F. Marozsan
3
6
6
7
7
21.01.2026
01:00
Argentinien
Francisco Cerúndolo
F. Cerúndolo
3
6
6
6
Bosnien-Herzegowina
Damir Džumhur
D. Džumhur
0
3
2
1
21.01.2026
01:00
USA
Tommy Paul
T. Paul
3
6
6
6
Argentinien
Thiago Tirante
T. Tirante
0
3
4
2
21.01.2026
01:30
Portugal
Jaime Faria
J. Faria
1
4
3
6
5
Russland
Andrey Rublev
A. Rublev
3
6
6
4
7
21.01.2026
02:10
Argentinien
Tomas Martin Etcheverry
T. Etcheverry
3
7
7
6
6
Großbritannien
Arthur Fery
A. Fery
0
6
4
1
3
21.01.2026
02:50
Russland
Daniil Medvedev
D. Medvedev
3
6
9
6
6
6
Frankreich
Quentin Halys
Q. Halys
1
7
11
3
4
2
21.01.2026
03:40
USA
Reilly Opelka
R. Opelka
2
3
6
3
7
6
4
Spanien
Alejandro Davidovich Fokina
A. Davidovich F
3
6
7
7
5
4
6
21.01.2026
04:10
Spanien
Carlos Alcaraz
C. Alcaraz
3
7
7
6
6
Deutschland
Yannick Hanfmann
Y. Hanfmann
0
6
4
3
2
21.01.2026
05:20
Australien
Jordan Thompson
J. Thompson
1
7
11
3
2
4
Portugal
Nuno Borges
N. Borges
3
6
9
6
6
6
21.01.2026
06:00
USA
Michael Zheng
M. Zheng
0
6
1
3
0
Frankreich
Corentin Moutet
C. Moutet
0
3
6
6
2
Aufgabe
21.01.2026
06:10
USA
Learner Tien
L. Tien
3
6
5
6
6
Kasachstan
Alexander Shevchenko
A. Shevchenko
1
2
7
1
0
21.01.2026
07:45
USA
Emilio Nava
E. Nava
1
1
6
3
6
6
5
Großbritannien
Cameron Norrie
C. Norrie
3
6
7
7
4
7
7
21.01.2026
07:50
Kasachstan
Alexander Bublik
A. Bublik
3
7
6
7
Ungarn
Marton Fucsovics
M. Fucsovics
0
5
4
5
21.01.2026
09:10
Deutschland
Alexander Zverev
A. Zverev
3
6
4
6
6
Frankreich
Alexandre Muller
A. Muller
1
3
6
3
4
21.01.2026
09:10
Serbien
Hamad Medjedovic
H. Medjedovic
1
7
7
2
2
1
Australien
Alex de Minaur
A. de Minaur
3
6
5
6
6
6
21.01.2026
10:45
USA
Frances Tiafoe
F. Tiafoe
3
6
6
4
6
Argentinien
Francisco Comesana
F. Comesana
1
4
3
6
2
22.01.2026
01:00
Argentinien
Sebastian Baez
S. Baez
0
Italien
Luciano Darderi
L. Darderi
0
22.01.2026
01:00
Russland
Karen Khachanov
K. Khachanov
0
USA
Nishesh Basavareddy
N. Basavareddy
0
22.01.2026
01:00
Australien
Rinky Hijikata
R. Hijikata
0
Monaco
Valentin Vacherot
V. Vacherot
0
22.01.2026
01:00
Tschechien
Jakub Mensik
J. Mensik
0
Spanien
Rafael Jodar
R. Jodar
0
22.01.2026
01:30
Italien
Lorenzo Musetti
L. Musetti
0
Italien
Lorenzo Sonego
L. Sonego
0
22.01.2026
02:10
USA
Ben Shelton
B. Shelton
0
Australien
Dane Sweeny
D. Sweeny
0
22.01.2026
02:10
Polen
Hubert Hurkacz
H. Hurkacz
0
USA
Ethan Quinn
E. Quinn
0
22.01.2026
03:20
Niederlande
Botic van de Zandschulp
B. van de Zand.
0
China
Juncheng Shang
J. Shang
0
22.01.2026
03:30
Italien
Francesco Maestrelli
F.Maestrelli
0
Serbien
Novak Djokovic
N. Djokovic
0
22.01.2026
03:50
Frankreich
Arthur Gea
A. Gea
0
Schweiz
Stan Wawrinka
S. Wawrinka
0
22.01.2026
04:10
USA
Eliot Spizzirri
E. Spizzirri
0
China
Yibing Wu
Y. Wu
0
22.01.2026
04:10
Tschechien
Tomas Machac
T. Machac
0
Griechenland
Stefanos Tsitsipas
S. Tsitsipas
0
22.01.2026
05:00
Kanada
Denis Shapovalov
D. Shapovalov
0
Kroatien
Marin Čilić
M. Čilić
0
22.01.2026
08:10
Tschechien
Vit Kopriva
V. Kopriva
0
USA
Taylor Fritz
T. Fritz
0
22.01.2026
09:00
Australien
James Duckworth
J. Duckworth
0
Italien
Jannik Sinner
J. Sinner
0
22.01.2026
10:10
Spanien
Jaume Munar
J. Munar
0
Norwegen
Casper Ruud
C. Ruud
0
