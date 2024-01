Australian Open: Alexander Zverev zieht nach Krimi ins Viertelfinale ein

Der Hamburger besiegte seinen "Lieblingsgegner" Cameron Norrie aus Großbritannien am Montag nach einem vierstündigen Kraftakt mit 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) und zeigte sich auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel in Melbourne erneut wackelig, aber nervenstark.

Zverev: Leistungsschwankungen werden nicht bestraft

Gegen Norrie hatte Zverev vor der Partie eine makellose Bilanz von vier Siegen und 8:0 Sätzen, am Montag kam er gut ins Spiel und breakte die Nummer 22 der Welt im ersten Satz entscheidend zum 6:5.

Nach einem Leistungsabfall im zweiten Satz schwankte das Momentum in der Partie hin und her. Im Match-Tiebreak des fünften Satzes zeigte sich Zverev dann mit dem längeren Atem und nutzte seinen ersten Matchball zum Sieg und zum dritten Viertelfinaleinzug in Melbourne in seiner Karriere.

Zverev war in Melbourne nur mühsam ins Turnier gekommen, bereits in der zweiten Runde stand er gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein am Rande des Ausscheidens. Als Weltranglistensechster zählte der Hamburger Down Under eigentlich zum erweiterten Favoritenkreis - um eine Chance auf den Titel zu haben, muss er sich allerdings deutlich steigern.