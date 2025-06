Bei Wimbledon feiert Eva Lys einen Erfolg zum Start. Die junge Hamburgerin konnte sich erstmals für die 2. Rundes des Turniers qualifizieren. In drei Sätzen setzte sie sich gegen die Chinesin Yuan Yue durch.

Eva Lys hat erstmals die 2. Runde beim Rasen-Klassiker in Wimbledon erreicht. Die 23 Jahre alte Hamburgerin besiegte in der Mittagshitze von London die Chinesin Yuan Yue nach einem Kraftakt 6:4, 5:7, 6:2 und ließ sich dabei von zwei vergebenen Matchbällen im zweiten Satz nicht aus dem Konzept bringen. In der nächsten Runde trifft Lys auf die an Position 30 gesetzte Tschechin Linda Noskova oder Bernarda Pera aus den USA.

Die Hamburgerin, Nummer 61 der Welt, steht erstmals direkt im Hauptfeld des traditionsreichen Grand Slams. Im Vorjahr war Lys nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde ausgeschieden. "Ich glaube, das sind so Turniere, wo ich versuche, den Druck und den Genuss ein wenig auszugleichen", hatte sie im Vorfeld gesagt.