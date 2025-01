Australian Open: Djokovic will nach Aufgabe Zverev im Finale "anfeuern"

Nach seinem dramatischen Halbfinal-Aus drückt Novak Djokovic seinem Gegner Alexander Zverev im Finale die Daumen.

Nach seinem dramatischen Verletzungs-Aus bei den Australian Open drückt Novak Djokovic im Endspiel am Sonntag (ab 9.30 Uhr im kostenfreien Eurosport-Livestream bei Joyn) seinem Halbfinalgegner Alexander Zverev die Daumen.

"Ich wünsche Sascha alles Gute. Er verdient seinen ersten Slam. Ich werde ihn anfeuern und hoffe, dass er es hier schaffen kann", sagte der Serbe auf der Pressekonferenz nach dem verlorenen Semifinale.

Djokovic äußerte sich auch genauer zu der Verletzung, die ihn zu der Aufgabe nach dem ersten Satz im Duell mit dem Deutschen gezwungen hatte - und sprach von einem "Muskelriss".

Er habe nach dem Viertelfinalerfolg gegen Carlos Alcaraz "keinen Ball mehr geschlagen", sagte der Serbe: "Und ich habe alles getan, was ich konnte, um den Muskelriss zu managen. Medikamente und die Physioarbeit haben geholfen, aber gegen Ende des ersten Satzes fing ich an, mehr und mehr Schmerzen zu spüren. Es war zu viel für mich", so Djokovic.

"Es stimmt, dass ich mich in den letzten Jahren ziemlich oft verletzt habe. Ich weiß nicht genau, was der Grund dafür ist", sagte der 24-malige Grand-Slam-Sieger weiter: "Aber ich werde weiter danach streben, mehr Slams zu gewinnen." Djokovic peilt weiter seinen 25. Major-Titel an, er würde damit Margaret Court überflügeln und auch geschlechterübergreifend zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.