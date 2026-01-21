Durchmarsch für Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenerste macht im Duell gegen Zhuoxuan Bai kurzen Prozess.

Aryna Sabalenka präsentiert sich auf der Jagd nach ihrem dritten Titel bei den Australian Open weiter in Topform. Die Weltranglistenerste machte auch mit der Chinesin Zhuoxuan Bai kurzen Prozess und könnte nun in einem spektakulären Drittrundenmatch auf die einstige US-Open-Siegerin Emma Raducanu treffen.

Für das 6:3, 6:1 gegen ihre überforderte chinesische Gegnerin benötigte Sabalenka nur 72 Minuten. Anfangs hatte sich gar ein noch schnellerer Durchmarsch angebahnt, bereits nach acht Minuten im ersten Satz stand es 3:0. "Schritt für Schritt", sagte Sabalenka im Anschluss: "Ich bin überglücklich über meinen Sieg, aber es gibt immer noch ein wenig Raum für Verbesserungen."

Die Belarussin, die im vergangenen Jahr das Finale gegen die US-Amerikanerin Madison Keys verlor, peilt Down Under ihren fünften Grand-Slam-Titel an. Raducanu trifft am Mittwoch auf die für Österreich antretende Anastassija Potapowa.