- Anzeige -
- Anzeige -
Australian Open live auf Joyn

Australian Open: Yannick Hanfmann nervt Carlos Alcaraz - und verliert doch glatt

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 07:14 Uhr
  • SID

Gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz verkauf sich der Deutsche Yannick Hanfmann teuer, verliert aber dennoch.

Yannick Hanfmann gab in der mächtigen Rod Laver Arena alles, er ließ sein Herz auf dem Platz - doch die Sensation blieb aus. Der Tennisprofi hat sein Highlightmatch in der zweiten Runde der Australian Open gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz mit 6:7, (4:7), 3:6, 2:6 verloren. Hanfmann verkaufte sich dabei aber teuer.

Nach 2:44 Stunden verwandelte Alcaraz, der vor allem zu Beginn hart arbeiten musste, seinen dritten Matchball. Der Spanier trifft auf der Jagd nach seinem siebten Grand-Slam-Titel nun auf Corentin Moutet (Frankreich) oder den US-Amerikaner Michael Zheng. Hanfmann muss hingegen weiter auf seinen ersten Drittrundeneinzug bei einem Major-Turnier warten.

- Anzeige -
- Anzeige -
TENNIS AUSTRALIAN OPEN, Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the Men™s 1st round match against Gabriel Diallo of Canada on day 1 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Mel...

Die Australian Open im kostenlosen Joyn-Stream!

Viele Spiele der Australian Open LIVE im kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn verfolgen!

- Anzeige -

Hanfmann hatte gegen Alcaraz bereits einmal verloren, als der Spanier erst 16 gewesen war. Doch der mittlerweile 22 Jahre alte Alcaraz hatte zu Beginn durchaus Probleme mit dem Deutschen. Hanfmann ließ sich von der Kulisse nicht einschüchtern und erarbeitete sich immer wieder anerkennenden Beifall in der Arena.

- Anzeige -

Alcaraz mit mehr Fehlern als sonst

Alcaraz hingegen wirkte seltsam fest und produzierte mehr Fehler als gewohnt. Für den ersten Satzgewinn musste er 78 Minuten ackern. Danach aber wurde seine Arm lockerer, und die Wege für Hanfmann länger. Der 34-Jährige ließ sich nach dem zweiten Satz am Bauchmuskel behandeln und war nun nicht mehr ganz auf Augenhöhe. Mit mehreren sehenswert abgewehrten Matchbällen sorgte er aber noch einmal für Begeisterung.

Alcaraz verfolgt am Yarra River das Ziel, als jüngster Spieler den Karriere-Grand-Slam zu vollenden. Die Australian Open sind daher sein "Hauptziel" in diesem Tennisjahr.

Mehr Tennis-News
Sönmez verzückt die Türkei
News

Sönmez setzt historischen Lauf in Melbourne fort

  • 21.01.2026
  • 08:44 Uhr
2194318825
News

Australian Open 2026 heute live: Zverev fordert Muller, Hanfmann vs. Alcaraz

  • 21.01.2026
  • 08:40 Uhr
imago images 1071465285
News

Sabalenka macht kurzen Prozess - jetzt gegen Raducanu?

  • 21.01.2026
  • 06:31 Uhr
Olijnykowa übt Kritik
News

Olijnykowa fordert Ausschluss von Russen und Belarussen

  • 21.01.2026
  • 06:20 Uhr
Laura Siegemund zeigte starke Kämpferqualitäten
News

Einzige Deutsche in Runde zwei: Super-Comeback von Siegemund

  • 20.01.2026
  • 14:25 Uhr
Daria Kasatkina spielt nun für Australien
News

Nach Wechsel: Kasatkina verliert bei erstem "Heimspiel"

  • 20.01.2026
  • 13:41 Uhr
Naomi Osaka sorgte mit ihrem Outfit für Aufsehen
News

Osaka sorgt mit Quallen-Outfit für Aufsehen

  • 20.01.2026
  • 13:30 Uhr
Bitterer Abend für Struff
News

Technik-Probleme und später Einbruch: Frühes Aus für Struff

  • 20.01.2026
  • 11:13 Uhr
Jannik Sinner beim Aufschlag
News

Mission Titel-Hattrick: Sinner startet erfolgreich

  • 20.01.2026
  • 10:35 Uhr
Enges Match für Eva Lys
News

Kein weiteres Melbourne-Märchen: Lys verliert in Runde eins

  • 20.01.2026
  • 09:23 Uhr