Gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz verkauf sich der Deutsche Yannick Hanfmann teuer, verliert aber dennoch.

Yannick Hanfmann gab in der mächtigen Rod Laver Arena alles, er ließ sein Herz auf dem Platz - doch die Sensation blieb aus. Der Tennisprofi hat sein Highlightmatch in der zweiten Runde der Australian Open gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz mit 6:7, (4:7), 3:6, 2:6 verloren. Hanfmann verkaufte sich dabei aber teuer.

Nach 2:44 Stunden verwandelte Alcaraz, der vor allem zu Beginn hart arbeiten musste, seinen dritten Matchball. Der Spanier trifft auf der Jagd nach seinem siebten Grand-Slam-Titel nun auf Corentin Moutet (Frankreich) oder den US-Amerikaner Michael Zheng. Hanfmann muss hingegen weiter auf seinen ersten Drittrundeneinzug bei einem Major-Turnier warten.