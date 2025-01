In seinem Auftaktmatch in Melbourne schlug der 27-Jährige den französischen Wild-Card-Spieler Lucas Pouille nach einer souveränen Vorstellung mit 6:4, 6:4, 6:4.

Am 12. Januar begann für Alexander Zverev in der australischen Metropole Melbourne eine wichtige Mission, der Angriff auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. 27 Jahre ist der beste deutsche Tennisspieler inzwischen alt, bislang hat es mit einem Triumph bei einem der vier wichtigsten Turniere aber noch nicht geklappt – und das trotz zweier Finalteilnahmen.

Alexander Zverev kämpft bei den Australian Open um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Wie war dabei sein Weg in das Finale?

Das Wichtigste in Kürze

Im Achtelfinale ging es erstmals gegen einen gesetzten Spieler. Auf den Hamburger wartete mit Ugo Humbert die Nummer 14 der Setzliste. Zwar gab Zverev erstmals im Turnierverlauf einen Satz ab, setzte sich letztlich aber doch sehr souverän in vier Sätzen durch (6:1, 2:6, 6:3, 6:2).

In der Runde der letzten Acht ging es am Dienstag gegen den US-Amerikaner Tommy Paul. Dabei setzte sich Zverev in vier Sätzen durch (7:6, 7:6, 2:6, 6:1).

Im Halbfinale wartete mit Novak Djokovic der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte. Doch bereits nach dem ersten Satz, den Zverev im Tiebreak für sich entscheiden konnte, war Schluss. Der Serbe musste verletzt aufgeben.

Im Finale kommt es für Zverev nun zum Duell gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner oder den US-Amerikaner Ben Shelton.