Australian Open 2026 heute live mit Djokovic und Ruud: Spielplan, TV-Übertragung, Joyn-Stream und Liveticker

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 17:14 Uhr
  • ran.de

Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. ran hat Informationen zum ersten Grand Slam des Jahres zusammengetragen.

Die Winterpause ist auch im Tennis vorbei. Mit den Australian Open läuft das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Gespielt wird vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 in Melbourne.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich im Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev durch.

Bei den Frauen schaffte Madison Keys aus den USA im Finale die Überraschung gegen die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.

Deutsche Fans dürften auch in diesem Jahr erneut auf Zverev blicken. Nach einem durchwachsenen Jahr 2025 soll 2026 endlich der langersehnte erste Grand-Slam-Titel her.

imago images 1064795794

Wann die einzelnen Runden in Melbourne starten, gegen wen die Deutschen ran müssen, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht, hat ran für euch zusammengefasst.

Australien Open 2026 heute live: Wann spielen Novak Djokovic und Casper Ruud

Am Montag, 19. Januar, starten auch die Topstars Novak Djokovic und Casper Ruud in die Australian Open.

Der 38-jährige Serbe spielt laut Turnierplan um 10:30 Uhr gegen den  Spanier Pedro Martinez. Casper Ruud trifft  auf den Italiener Mattia Bellucci.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Australian Open - 1. Runde
19.01.2026
11:30
Italien
Mattia Bellucci
M. Bellucci
0
1
2
4
Norwegen
Casper Ruud
C. Ruud
3
6
6
6
Australian Open - 1. Runde
19.01.2026
11:35
Spanien
Pedro Martinez Portero
P. Martinez Por
0
3
2
2
Serbien
Novak Djokovic
N. Djokovic
3
6
6
6
Australian Open 2026 heute live: Wann finden die einzelnen Runden im Einzel statt?

Australian Open 2026 Spielplan Männer und Spielplan Frauen

  • Quali-Turniere der Männer und Frauen für das Hauptfeld: Beginn 12. Januar
  • 1. Runde: 18.–20. Januar 2026
  • 2. Runde: 21.–22. Januar 2026
  • 3. Runde: 23.–24. Januar 2026
  • Achtelfinale: 25.–26. Januar 2026
  • Viertelfinale: 27.–28. Januar 2026
  • Halbfinale: 29.–30. Januar 2026
  • Damen-Finale & Doppel-Finals: 31. Januar 2026
  • Herren-Finale: 1. Februar 2026
Australian Open
18.01.2026
01:00
Großbritannien
Arthur Fery
A. Fery
3
7
7
6
6
Italien
Flavio Cobolli
F. Cobolli
0
6
1
4
1
18.01.2026
01:00
Serbien
Miomir Kecmanović
M. Kecmanović
2
2
6
6
3
4
Argentinien
Tomas Martin Etcheverry
T. Etcheverry
3
6
3
4
6
6
18.01.2026
02:45
Australien
Tristan Schoolkate
T. Schoolkate
0
4
6
1
3
Frankreich
Corentin Moutet
C. Moutet
3
6
7
7
6
18.01.2026
03:20
Deutschland
Alexander Zverev
A. Zverev
3
6
1
6
6
6
Kanada
Gabriel Diallo
G. Diallo
1
7
7
1
4
2
18.01.2026
03:25
Argentinien
Francisco Cerúndolo
F. Cerúndolo
3
6
7
7
6
China
Zhizhen Zhang
Z. Zhang
0
3
6
0
3
18.01.2026
04:00
USA
Patrick Kypson
P. Kypson
1
2
3
6
3
Argentinien
Francisco Comesana
F. Comesana
3
6
6
3
6
18.01.2026
04:10
USA
Emilio Nava
E. Nava
3
6
7
6
5
4
7
10
Frankreich
Kyrian Jacquet
K. Jacquet
2
2
5
7
7
6
6
6
18.01.2026
04:40
Kanada
Liam Draxl
L.Draxl
0
5
0
4
Bosnien-Herzegowina
Damir Džumhur
D. Džumhur
3
7
6
6
18.01.2026
05:45
USA
Michael Zheng
M. Zheng
3
6
6
3
6
0
6
USA
Sebastian Korda
S. Korda
2
4
4
6
7
7
3
18.01.2026
07:00
Belgien
Alexander Blockx
A. Blockx
1
3
6
3
4
Portugal
Jaime Faria
J. Faria
3
6
3
6
6
18.01.2026
07:05
Argentinien
Camilo Ugo Carabelli
C. Ugo Carabel.
0
6
5
1
2
Ungarn
Marton Fucsovics
M. Fucsovics
3
7
7
6
6
18.01.2026
07:15
USA
Frances Tiafoe
F. Tiafoe
3
7
7
6
6
Australien
Jason Kubler
J. Kubler
0
6
4
3
2
18.01.2026
08:00
Deutschland
Yannick Hanfmann
Y. Hanfmann
3
7
4
6
7
7
USA
Zachary Svajda
Z. Svajda
1
5
6
4
6
3
18.01.2026
08:05
Frankreich
Benjamin Bonzi
B. Bonzi
2
0
7
7
6
3
4
Großbritannien
Cameron Norrie
C. Norrie
3
6
6
2
4
6
6
18.01.2026
09:10
Kasachstan
Alexander Bublik
A. Bublik
3
6
6
6
USA
Jenson Brooksby
J. Brooksby
0
4
4
4
18.01.2026
10:55
Spanien
Carlos Alcaraz
C. Alcaraz
3
6
7
7
6
Australien
Adam Walton
A. Walton
0
3
6
2
2
19.01.2026
01:00
Portugal
Nuno Borges
N. Borges
0
3
6
6
0
Kanada
Felix Auger-Aliassime
F. Auger-Al.
0
6
4
4
0
Aufgabe
19.01.2026
01:00
Frankreich
Quentin Halys
Q. Halys
3
6
6
7
7
Chile
Alejandro Tabilo
A. Tabilo
0
2
2
6
2
19.01.2026
01:00
Argentinien
Mariano Navone
M. Navone
1
2
7
7
4
2
Serbien
Hamad Medjedovic
H. Medjedovic
3
6
6
3
6
6
19.01.2026
01:05
Schweden
Elias Ymer
E. Ymer
1
6
5
4
1
Kasachstan
Alexander Shevchenko
A. Shevchenko
3
3
7
6
6
19.01.2026
01:40
Russland
Daniil Medvedev
D. Medvedev
3
7
6
7
7
Niederlande
Jesper De Jong
J. De Jong
0
5
2
6
2
19.01.2026
02:20
Ungarn
Fabian Marozsan
F. Marozsan
3
6
6
6
2
6
Frankreich
Arthur Rinderknech
A. Rinderknech
1
3
4
7
7
4
19.01.2026
02:30
China
Juncheng Shang
J. Shang
3
6
6
2
6
6
Spanien
Roberto Bautista Agut
R. Bautista Ag.
1
4
7
7
4
0
19.01.2026
02:30
USA
Tommy Paul
T. Paul
3
6
6
6
USA
Aleksandar Kovacevic
A. Kovacevic
0
4
3
3
19.01.2026
02:45
Norwegen
Nicolai Budkov
N. Budkov
0
4
3
4
USA
Reilly Opelka
R. Opelka
3
6
6
6
19.01.2026
03:00
Italien
Matteo Arnaldi
M. Arnaldi
0
4
2
3
Russland
Andrey Rublev
A. Rublev
3
6
6
6
19.01.2026
03:25
Argentinien
Juan Manuel Cerundolo
J. M. Cerundolo
1
7
7
5
1
1
Australien
Jordan Thompson
J. Thompson
3
6
3
7
6
6
19.01.2026
03:45
USA
Mackenzie McDonald
M. McDonald
0
2
2
3
Australien
Alex de Minaur
A. de Minaur
3
6
6
6
19.01.2026
03:50
USA
Learner Tien
L. Tien
3
7
7
4
3
7
7
6
USA
Marcos Giron
M. Giron
2
6
2
6
6
6
3
2
19.01.2026
04:20
Österreich
Filip Misolic
F. Misolic
0
2
3
3
Spanien
Alejandro Davidovich Fokina
A. Davidovich F
3
6
6
6
19.01.2026
05:00
Argentinien
Thiago Tirante
T. Tirante
3
7
6
6
Australien
Aleksandar Vukic
A. Vukic
0
5
2
2
19.01.2026
05:15
Serbien
Laslo Djere
L. Djere
1
7
3
4
6
4
Schweiz
Stan Wawrinka
S. Wawrinka
3
5
6
6
7
7
19.01.2026
05:35
Polen
Kamil Majchrzak
K. Majchrzak
3
7
7
7
3
7
7
Großbritannien
Jacob Fearnley
J. Fearnley
1
6
2
5
6
6
3
19.01.2026
05:45
Deutschland
Daniel Altmaier
D. Altmaier
0
0
0
6
3
Kroatien
Marin Čilić
M. Čilić
3
6
6
7
7
19.01.2026
05:45
USA
Brandon Nakashima
B. Nakashima
1
3
6
6
1
6
3
Niederlande
Botic van de Zandschulp
B. van de Zand.
3
6
4
7
7
7
7
19.01.2026
06:50
Frankreich
Terence Atmane
T. Atmane
2
4
6
7
7
1
1
Italien
Francesco Maestrelli
F.Maestrelli
3
6
3
6
4
6
6
19.01.2026
07:05
Spanien
Jaume Munar
J. Munar
3
3
6
6
5
7
6
Tschechien
Dalibor Svrcina
D. Svrcina
2
6
2
7
7
5
3
19.01.2026
07:10
Kanada
Denis Shapovalov
D. Shapovalov
3
6
7
7
6
China
Yunchaokete Bu
Y. Bu
0
3
6
3
1
19.01.2026
08:10
Frankreich
Adrian Mannarino
A. Mannarino
0
3
3
1
Australien
Rinky Hijikata
R. Hijikata
3
6
6
6
19.01.2026
08:35
Tschechien
Jiří Lehečka
J. Lehečka
0
5
6
1
5
Frankreich
Arthur Gea
A. Gea
3
7
7
7
7
19.01.2026
08:45
USA
Martin Damm
M. Damm
0
4
4
4
Monaco
Valentin Vacherot
V. Vacherot
3
6
6
6
19.01.2026
10:05
Australien
Alexei Popyrin
A. Popyrin
2
6
3
6
6
5
6
4
Frankreich
Alexandre Muller
A. Muller
3
2
6
3
7
7
7
10
19.01.2026
11:30
Italien
Mattia Bellucci
M. Bellucci
0
1
2
4
Norwegen
Casper Ruud
C. Ruud
3
6
6
6
19.01.2026
11:35
Spanien
Pedro Martinez Portero
P. Martinez Por
0
3
2
2
Serbien
Novak Djokovic
N. Djokovic
3
6
6
6
20.01.2026
01:00
Chile
Cristian Garin
C. Garin
0
Italien
Luciano Darderi
L. Darderi
0
20.01.2026
01:00
Italien
Lorenzo Sonego
L. Sonego
0
Spanien
Carlos Taberner
C. Taberner
0
20.01.2026
01:30
Italien
Lorenzo Musetti
L. Musetti
0
Belgien
Raphael Collignon
R. Collignon
0
20.01.2026
02:10
Australien
Christopher O'Connell
C. O'Connell
0
USA
Nishesh Basavareddy
N. Basavareddy
0
20.01.2026
02:10
Russland
Karen Khachanov
K. Khachanov
0
USA
Alex Michelsen
A. Michelsen
0
20.01.2026
02:10
USA
Ethan Quinn
E. Quinn
0
Niederlande
Tallon Griekspoor
T. Griekspoor
0
20.01.2026
02:30
Brasilien
João Fonseca
J. Fonseca
0
USA
Eliot Spizzirri
E. Spizzirri
0
20.01.2026
02:30
Frankreich
Giovanni Mpetshi Perricard
G. Perricard
0
Argentinien
Sebastian Baez
S. Baez
0
20.01.2026
02:30
Tschechien
Jakub Mensik
J. Mensik
0
Spanien
Pablo Carreno Busta
P. Carreno Bu.
0
20.01.2026
03:20
Italien
Luca Nardi
L. Nardi
0
China
Yibing Wu
Y. Wu
0
20.01.2026
03:20
Australien
Dane Sweeny
D. Sweeny
0
Frankreich
Gael Monfils
G. Monfils
0
20.01.2026
03:30
USA
Ben Shelton
B. Shelton
0
Frankreich
Ugo Humbert
U. Humbert
0
20.01.2026
03:40
Polen
Hubert Hurkacz
H. Hurkacz
0
Belgien
Zizou Bergs
Z. Bergs
0
20.01.2026
04:00
Australien
James Duckworth
J. Duckworth
0
Kroatien
Dino Prižmić
D. Prižmić
0
20.01.2026
04:00
Japan
Rei Sakamoto
R. Sakamoto
0
Spanien
Rafael Jodar
R. Jodar
0
20.01.2026
04:50
Tschechien
Vit Kopriva
V. Kopriva
0
Deutschland
Jan-Lennard Struff
J.-L. Struff
0
20.01.2026
04:50
Bulgarien
Grigor Dimitrov
G. Dimitrov
0
Tschechien
Tomas Machac
T. Machac
0
20.01.2026
07:00
Frankreich
Valentin Royer
V.Royer
0
USA
Taylor Fritz
T. Fritz
0
20.01.2026
09:00
Frankreich
Hugo Gaston
H. Gaston
0
Italien
Jannik Sinner
J. Sinner
0
20.01.2026
10:10
Japan
Shintaro Mochizuki
S. Mochizuki
0
Griechenland
Stefanos Tsitsipas
S. Tsitsipas
0
Australian Open
18.01.2026
01:00
Ukraine
Dayana Yastremska
D. Yastremska
0
4
5
Rumänien
Elena Ruse
E. Ruse
2
6
7
18.01.2026
01:00
Australien
Talia Gibson
T. Gibson
2
6
6
Russland
Anna Blinkova
A. Blinkova
0
1
3
18.01.2026
01:00
Kasachstan
Yulia Putintseva
Y. Putintseva
2
3
7
6
Brasilien
Beatriz Haddad Maia
B. Haddad Maia
1
6
5
3
18.01.2026
01:30
Griechenland
Maria Sakkari
M. Sakkari
2
6
6
Frankreich
Leolia Jeanjean
L. Jeanjean
0
4
2
18.01.2026
01:30
Belarus
Aliaksandra Sasnovich
A. Sasnovich
0
1
2
Italien
Jasmine Paolini
J. Paolini
2
6
6
18.01.2026
03:00
USA
Caty McNally
Ca. McNally
2
6
6
Japan
Himeno Sakatsume
H. Sakatsume
0
3
1
18.01.2026
03:20
Frankreich
Elsa Jacquemot
E. Jacquemot
2
6
4
7
7
7
10
Ukraine
Marta Kostyuk
M. Kostyuk
1
7
7
6
4
6
7
18.01.2026
03:50
Ukraine
Elina Svitolina
E. Svitolina
2
6
6
Spanien
Cristina Bucsa
C. Bucsa
0
4
1
18.01.2026
04:00
USA
Hailey Baptiste
H. Baptiste
2
6
6
3
6
USA
Taylor Townsend
T. Townsend
1
3
7
7
3
18.01.2026
05:20
Russland
Ekaterina Alexandrova
E. Alexandrova
1
5
6
4
Türkei
Zeynep Sonmez
Z. Sonmez
2
7
4
6
18.01.2026
07:05
Usbekistan
Polina Kudermetova
P. Kudermetova
2
6
6
Spanien
Guiomar Maristany Zuleta
G. Maristany
0
2
3
18.01.2026
09:15
Belarus
Aryna Sabalenka
A. Sabalenka
2
6
6
Frankreich
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
T. Rakotomanga
0
4
1
18.01.2026
09:50
Niederlande
Suzan Lamens
S. Lamens
1
6
5
2
Österreich
Anastasia Potapova
A. Potapova
2
3
7
6
18.01.2026
09:55
Serbien
Olga Danilović
O. Danilović
2
6
5
6
6
USA
Venus Williams
V. Williams
1
7
7
3
4
18.01.2026
09:55
Russland
Anastasia Pavlyuchenkova
A. Pavlyuchenk.
1
4
6
6
10
China
Zhuoxuan Bai
Z. Bai
2
6
2
7
12
18.01.2026
11:40
Thailand
Mananchaya Sawangkaew
M.Sawangkaew
0
4
1
Großbritannien
Emma Raducanu
E. Raducanu
2
6
6
19.01.2026
01:00
Kroatien
Petra Marcinko
P. Marcinko
2
6
7
Deutschland
Tatjana Maria
T. Maria
0
3
5
19.01.2026
01:00
Kolumbien
Emiliana Arango
E. Arango
0
3
2
USA
Mccartney Kessler
M. Kessler
2
6
6
19.01.2026
01:00
Polen
Magda Linette
M. Linette
2
3
6
6
USA
Emma Navarro
E. Navarro
1
6
3
3
19.01.2026
01:00
Australien
Storm Hunter
S. Hunter
2
6
6
Spanien
Jessica Bouzas Maneiro
J. Bouzas Man.
0
4
4
19.01.2026
01:00
Slowenien
Veronika Erjavec
V. Erjavec
0
1
1
Polen
Magdalena Frech
M. Frech
2
6
6
19.01.2026
01:00
Ungarn
Anna Bondar
A. Bondar
2
6
6
USA
Elizabeth Mandlik
E. Mandlik
0
0
4
19.01.2026
01:05
USA
Sofia Kenin
S. Kenin
0
3
2
USA
Peyton Stearns
P. Stearns
2
6
6
19.01.2026
01:10
USA
Ann Li
A. Li
2
6
6
5
7
Kolumbien
Camila Osorio
C. Osorio
1
4
7
7
5
19.01.2026
01:40
USA
Coco Gauff
C. Gauff
2
6
6
Usbekistan
Kamilla Rakhimova
K. Rakhimova
0
2
3
19.01.2026
02:35
Australien
Priscilla Hon
P. Hon
0
1
6
5
Kanada
Marina Stakusic
M. Stakusic
0
6
4
3
Aufgabe
19.01.2026
03:15
Tschechien
Linda Klimovičová
L.Klimovičová
0
6
3
Großbritannien
Francesca Jones
F. Jones
0
2
2
Aufgabe
19.01.2026
04:05
USA
Jessica Pegula
J. Pegula
2
6
6
Russland
Anastasia Zakharova
A. Zakharova
0
2
1
19.01.2026
04:20
Ungarn
Dalma Galfi
D. Galfi
0
3
3
Dänemark
Clara Tauson
C. Tauson
2
6
6
19.01.2026
04:35
Tschechien
Karolina Muchova
K. Muchova
2
6
7
8
Rumänien
Jaqueline Cristian
J. Cristian
0
3
6
6
19.01.2026
04:45
USA
Alycia Parks
A. Parks
2
0
6
6
Philippinen
Alexandra Eala
A. Eala
1
6
3
2
19.01.2026
04:55
Schweiz
Simona Waltert
S. Waltert
0
3
2
USA
Amanda Anisimova
A. Anisimova
2
6
6
19.01.2026
05:05
Russland
Oksana Selekhmeteva
O. Selekhmeteva
2
6
3
6
Deutschland
Ella Seidel
E. Seidel
1
3
6
0
19.01.2026
06:20
USA
Iva Jovic
I. Jovic
2
6
6
USA
Katie Volynets
K. Volynets
0
2
3
19.01.2026
06:55
Tschechien
Linda Noskova
L. Noskova
2
6
6
Lettland
Darja Semenistaja
D. Semenistaja
0
3
0
19.01.2026
07:00
Kanada
Victoria Mboko
V. Mboko
2
6
6
Australien
Emerson Jones
E. Jones
0
4
1
19.01.2026
07:10
Ukraine
Yulia Starodubtseva
Y. Starodubtsev
1
6
6
3
1
Australien
Ajla Tomljanović
A. Tomljanović
2
4
7
7
6
19.01.2026
07:45
Kasachstan
Zarina Diyas
Z.Diyas
0
2
4
Spanien
Paula Badosa
P. Badosa
2
6
6
19.01.2026
08:05
Mexiko
Renata Zarazúa
R. Zarazúa
0
2
5
Tschechien
Marie Bouzkova
M. Bouzkova
2
6
7
19.01.2026
09:05
Tschechien
Barbora Krejčíková
B. Krejčíková
1
6
3
3
Russland
Diana Shnaider
D. Shnaider
2
2
6
6
19.01.2026
09:10
Kroatien
Donna Vekić
D. Vekić
1
6
3
0
Russland
Mirra Andreeva
M. Andreeva
2
4
6
6
19.01.2026
09:15
China
Yue Yuan
Y. Yuan
0
6
5
3
Polen
Iga Świątek
I. Świątek
2
7
7
6
19.01.2026
09:25
Argentinien
Solana Sierra
S. Sierra
0
3
1
Japan
Moyuka Uchijima
M. Uchijima
2
6
6
19.01.2026
09:45
Belgien
Elise Mertens
E. Mertens
2
7
6
Thailand
Lanlana Tararudee
L.Tararudee
0
5
1
20.01.2026
01:00
Tschechien
Tereza Valentová
T. Valentová
0
Australien
Maya Joint
M. Joint
0
20.01.2026
01:00
Frankreich
Varvara Gracheva
V. Gracheva
0
Schweiz
Viktorija Golubic
V. Golubic
0
20.01.2026
01:00
Ungarn
Panna Udvardy
P. Udvardy
0
Tschechien
Katerina Siniakova
K. Siniakova
0
20.01.2026
01:00
China
Shuai Zhang
S. Zhang
0
Australien
Taylah Preston
T. Preston
0
20.01.2026
01:00
USA
Ashlyn Krueger
A. Krueger
0
Tschechien
Sara Bejlek
S. Bejlek
0
20.01.2026
01:00
Kanada
Leylah Fernandez
L. Fernandez
0
Indonesien
Janice Tjen
J. Tjen
0
20.01.2026
01:30
Kroatien
Oleksandra Oliynykova
O.Oliynykova
0
USA
Madison Keys
M. Keys
0
20.01.2026
02:10
Österreich
Julia Grabher
J. Grabher
0
Italien
Elisabetta Cocciaretto
E. Cocciaretto
0
20.01.2026
02:10
China
Xinyu Wang
X. Wang
0
Ukraine
Anhelina Kalinina
A. Kalinina
0
20.01.2026
02:10
Tschechien
Karolina Plíšková
Ka. Plíšková
0
USA
Sloane Stephens
S. Stephens
0
20.01.2026
02:30
Neuseeland
Lulu Sun
L. Sun
0
Tschechien
Linda Fruhvirtová
L. Fruhvirtová
0
20.01.2026
03:00
Kasachstan
Elena Rybakina
E. Rybakina
0
Slowenien
Kaja Juvan
K. Juvan
0
20.01.2026
03:40
Russland
Anna Kalinskaya
A. Kalinskaya
0
Großbritannien
Sonay Kartal
S. Kartal
0
20.01.2026
04:00
Slowakei
Rebecca Sramkova
R. Sramkova
0
Lettland
Jelena Ostapenko
J. Ostapenko
0
20.01.2026
04:50
Rumänien
Sorana Cirstea
S. Cirstea
0
Deutschland
Eva Lys
E. Lys
0
20.01.2026
05:10
Deutschland
Laura Siegemund
L. Siegemund
0
Russland
Ludmilla Samsonova
L. Samsonova
0
20.01.2026
05:10
Australien
Daria Kasatkina
D. Kasatkina
0
Tschechien
Nikola Bartunkova
N. Bartunkova
0
20.01.2026
08:30
Australien
Maddison Inglis
M. Inglis
0
Australien
Kimberly Birrell
K. Birrell
0
20.01.2026
09:00
Großbritannien
Katie Boulter
K. Boulter
0
Schweiz
Belinda Bencic
B. Bencic
0
20.01.2026
10:30
Japan
Naomi Osaka
N. Osaka
0
Kroatien
Antonia Ruzic
A. Ruzic
0
Australian Open 2026 heute live: Das sind die deutschen Teilnehmer beim ersten Grand Slam des Jahres

Herren:

  • Alexander Zverev
  • Jan-Lennard Struff
  • Daniel Altmaier
  • Yannick Hanfmann

Herren-Doppel:

  • Kevin Krawietz / Tim Pütz
  • Jakob Schnaitter / Mark Wallner
  • Constantin Frantzen / Zusammen mit dem Niederländer Robin Haase
  • Hendrik Jebens / Zusammen mit dem Taiwaner Ray Ho

Damen:

  • Eva Lys
  • Tatjana Maria
  • Laura Siegemund
  • Ella Seidel

Damen-Doppel:

  • Laura Siegemund / Zusammen mit der US-Amerikanerin Sofia Kenin
  • Tatjana Maria / Zusammen mit der Französin Lois Boisson
  • Eva Lys / Zusammen mit der Niederländerin Suzan Lamens
Australian Open 2026 heute live: Spiele und Ergebnisse der Deutschen

1. Runde

Männer:

Alexander Zverev (Nr. 3) - Gabriel Diallo (Kanada) 3:1

Daniel Altmaier - Marin Cilic (Kroatien) - 0:3

Jan-Lennard Struff - Vít Kopriva (Tschechien)

Yannick Hanfmann - Qualifikant

Frauen:

Eva Lys - Sorana Cirstea (Rumänien)

Tatjana Maria - Petra Marcinko (Kroatien) - 0:2

Laura Siegemund - Ljudmila Samsonowa (Nr. 18)

Ella Seidel - Oxana Selechmetjewa - 1:2

Australian Open 2026 heute live: Wer überträgt den Grand Slam im Free-TV und Pay-TV?

Die Rechte für die Übertragung der Australian Open im frei empfangbaren Fernsehen liegen bei Eurosport. Zudem läuft ein Großteil der Matches auch im Pay-TV bei Eurosport 2.

Australian Open 2026 heute live: Wer zeigt das Tennis-Turnier im Livestream?

Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.

Australian Open 2026 heute live: Wo gibt es Liveticker zum Grand Slam?

Zu ausgewählten Matches findet ihr Liveticker auf ran.de.

Australian Open 2026 heute live im TV und Stream: Wie viel Preisgeld wird ausgeschüttet?

Über alle Wettbewerbe verteilt werden bei den Australian Open 2026 rund 64 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Siegerinnen und Sieger des Einzel-Wettbewerbs erhalten für ihren Sieg rund 2,6 Millionen Euro.

Australian Open 2026: Die Spiele hier im kostenlosen Livestream sehen - Übertragung im Free-TV

