Zweiter deutlicher Sieg: Alcaraz früh in Topform

Carlos Alcaraz hat bei den Australian Open seine eindrucksvolle Frühform unterstrichen. Auch mit seinem Zweitrundengegner Yoshihito Nishioka aus Japan machte der spanische Topstar kurzen Prozess. Alcaraz gewann glatt mit 6:0, 6:1, 6:4.

"Je weniger Zeit du bei einem Grand-Slam auf dem Platz verbringst, desto besser", sagte Alcaraz, der bereits nach 81 Minuten seinen Matchball verwandelt hatte: "Ich fühle mich körperlich gut und bin sehr zufrieden mit meinem Aufschlag."

Der Wimbledonsieger, der auch in der ersten Runde locker weitergekommen war, peilt in Australien seinen fünften Grand-Slam-Titel an. Sollte ihm sein erster Coup Down Under gelingen, würde er als jüngster Spieler der Tennis-Geschichte seine Majorsammlung komplettieren und damit den US-Amerikaner Don Budge überholen, der den Karriere-Grand-Slam 1938 im Alter von 22 Jahren schaffte. Im vergangenen Jahr war er im Viertelfinale von Melbourne an Alexander Zverev gescheitert - diesmal könnte in der Runde der besten Acht Novak Djokovic warten.