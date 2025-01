Der Wimbledonsieger, der auch in der ersten Runde locker weitergekommen war, peilt in Australien seinen fünften Grand-Slam-Titel an. Sollte ihm sein erster Coup Down Under gelingen, würde er als jüngster Spieler der Tennis-Geschichte seine Majorsammlung komplettieren und damit den US-Amerikaner Don Budge überholen, der den Karriere-Grand-Slam 1938 im Alter von 22 Jahren schaffte. Im vergangenen Jahr war er im Viertelfinale von Melbourne an Alexander Zverev gescheitert.

Djokovic spielt in der dritten Runde gegen Tomas Machac (Tschechien), Alcaraz trifft auf den Portugiesen Nuno Borges.