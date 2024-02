Alexander Zverev könnte sich Boris Becker als Trainer vorstellen

Einzig bei den French Open in Paris könnte Becker Zevrev vor Ort unterstützen.

Doch genau da könnte es Probleme geben. Derzeit darf Becker nur zu einem der vier Grand-Slam-Turniere reisen. Aufgrund seiner Haftstrafe wegen Insolvenzstraftaten darf der 56-Jährige nicht nach Australien (Australian Open), nach England (Wimbledon) oder in die USA (US Open).

"Die Chance gibt es immer, gab es auch immer. Wenn man darüber nachdenkt, jemanden wie Boris dazuzuholen, ist es, um die großen Turniere zu gewinnen. Und da muss der Trainer natürlich bei den großen Turnieren dabei sein", so der gebürtige Hamburger.

Bahnt sich zwischen Alexander Zverev und Boris Becker eine Zusammenarbeit an? Nachdem Becker seinen Trainerjob bei Holger Rune nach nur wenigen Monaten wieder niederlegte, erklärte Alexander Zverev gegenüber der "dpa", dass er sich eine Partnerschaft mit der deutschen Tennis-Legende durchaus vorstellen könnte.

Alexander Zverev ist aktuell der beste deutsche Tennisspieler. In der Zukunft könnte der 26-Jährige, der zuletzt bei den Australian Open das Halbfinale erreichte, mit Boris Becker zusammenarbeiten.

Generell sieht Zverev viele Vorteile in der Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Top-Spieler: "Einfach in ihr Hirn reinzuschauen und einfach mal sehen, worüber sie denken und wie sie in solchen Situationen gehandelt haben, das kann einem immer helfen. Da kann man immer dazulernen, da werde ich auch nicht stur sein und sagen: Ich weiß alles."

Derzeit lässt sich Alexander Zverev nur von seinem Vater trainieren.