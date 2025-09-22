Beim Laver Cup 2025 muss sich das Team Europa dem Team Welt geschlagen geben. Besiegelt wird die Niederlage durch ein verlorenes Spiel von Alexander Zverev.

Alexander Zverev hat auch sein zweites Spiel beim Laver Cup verloren und damit die Niederlage für das Team Europa besiegelt.

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev unterlag dem US-Amerikaner Taylor Fritz in San Francisco 3:6, 6:7 (4:7), damit ging das Showduell gegen die Weltauswahl 9:15 verloren. 13 Punkte waren für den Sieg nötig.

Zuvor hatte der spanische US-Open-Sieger Carlos Alcaraz am Sonntag im Einzel und Doppel Siege geholt, letztlich zu wenig für die Europäer. Es war der dritte Erfolg für die Weltauswahl bei der achten Auflage des Events. Die neunte findet in London statt (25. bis 27. September 2026).

Fritz, der am Samstag Alcaraz geschlagen hatte (6:3, 6:2), lobte die "Energie des Teams. Die Momente des Sieges fühlen sich viel besser an, die Momente der Niederlage viel schlimmer, weil man für all diese Jungs spielt", sagte der Weltranglistenfünfte über die von US-Tennisikone Andre Agassi betreute Auswahl.