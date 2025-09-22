Anzeige
Tennis

Laver Cup: Alexander Zverev verliert erneut - Europa geschlagen

  • Aktualisiert: 22.09.2025
  • 06:10 Uhr
  • SID

Beim Laver Cup 2025 muss sich das Team Europa dem Team Welt geschlagen geben. Besiegelt wird die Niederlage durch ein verlorenes Spiel von Alexander Zverev.

Alexander Zverev hat auch sein zweites Spiel beim Laver Cup verloren und damit die Niederlage für das Team Europa besiegelt.

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev unterlag dem US-Amerikaner Taylor Fritz in San Francisco 3:6, 6:7 (4:7), damit ging das Showduell gegen die Weltauswahl 9:15 verloren. 13 Punkte waren für den Sieg nötig.

Zuvor hatte der spanische US-Open-Sieger Carlos Alcaraz am Sonntag im Einzel und Doppel Siege geholt, letztlich zu wenig für die Europäer. Es war der dritte Erfolg für die Weltauswahl bei der achten Auflage des Events. Die neunte findet in London statt (25. bis 27. September 2026).

Fritz, der am Samstag Alcaraz geschlagen hatte (6:3, 6:2), lobte die "Energie des Teams. Die Momente des Sieges fühlen sich viel besser an, die Momente der Niederlage viel schlimmer, weil man für all diese Jungs spielt", sagte der Weltranglistenfünfte über die von US-Tennisikone Andre Agassi betreute Auswahl.

Anzeige
Anzeige

Erschöpft wirkender Zverev ohne Satzgewinn

Zverev (28) hatte bei seinem ersten Einsatz eine krachende Niederlage gegen den Australier Alex de Minaur kassiert (1:6, 4:6).

Auch gegen Fritz sah der erschöpft wirkende Hamburger im ersten Durchgang schlecht aus, sorgte im zweiten zwar für Spannung, beendete das Einladungsturnier im Chase Center, in dem sonst das Basketballteam Golden State Warriors spielt, ohne Satzgewinn.

Weltranglistenpunkte werden beim Laver Cup, den Roger Federer 2017 ins Leben gerufen hatte und noch immer mit seiner Agentur organisiert, nicht vergeben. Dafür ist das Event finanziell lukrativ. Neben einer Antrittsprämie, die sich nach dem Platz im ATP-Ranking richtet, können die Spieler des Siegerteams 250.000 Dollar Preisgeld gewinnen.

Anzeige
News und Videos zum Tennis
Elisabetta Cocciaretto holte mit Italien den Titel
News

Italien triumphiert beim Billie Jean King Cup

  • 21.09.2025
  • 15:02 Uhr
Außer Form: Alexander Zverev
News

Laver Cup: Krachende Niederlage für Zverev

  • 21.09.2025
  • 11:08 Uhr
DEU, Tennis, Laver-Cup Finale, 22.09.2024, Uber-Arena, Berlin, DEU, Tennis, Laver-Cup Finale, im Bild Alexander Zverev Foto: Juergen Engler nordphoto GmbH *** DEU, Tennis, Laver Cup Final, 22 09 20...
News

Tennis - Laver Cup 2025 heute live: Teilnehmer, Spielplan und Übertragung im TV und Stream

  • 21.09.2025
  • 10:50 Uhr
Emma Navarro steht mit den USA im Finale
News

Tennis: USA und Italien im Finale des Billie Jean King Cup

  • 20.09.2025
  • 17:41 Uhr
Alcaraz jubelt mit Mensik
News

Europa führt beim Laver Cup - Zverev ohne Einsatz

  • 20.09.2025
  • 08:22 Uhr
Seidel verliert im Viertelfinale
News

Seoul: Seidel scheitert im Viertelfinale

  • 20.09.2025
  • 08:16 Uhr
Jasmine Paolini
News

Billie Jean King Cup: Italien erneut im Finale

  • 19.09.2025
  • 18:04 Uhr
Ella Seidel überzeugt in Seoul
News

Seidel muss warten: Viertelfinale wegen Regens verschoben

  • 19.09.2025
  • 12:36 Uhr
Björn Borg spricht über schwierige Zeiten
News

Tennis-Legende Borg macht frühere Drogensucht öffentlich

  • 18.09.2025
  • 16:09 Uhr
Gekämpft und gewonnen: Ella Seidel
News

Tennis: Seidel siegt in Seoul weiter

  • 18.09.2025
  • 12:29 Uhr