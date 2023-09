Alexander Zverev mit Mühe und Kampfgeist ins Achtelfinale von New York

Anzeige

Alexander Zverev hat bei den US Open in New York nach dem nächsten Kraftakt das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer zwölf gesetzte Hamburger setzte sich gegen seinen "Lieblingsgegner" Grigor Dimitrow aus Bulgarien in einer hochklassigen und phasenweise dramatischen Partie 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1 durch und zog zum vierten Mal in Folge in die Runde der letzten 16 in Flushing Meadows ein.

Dort trifft der Olympiasieger auf den Weltranglistensechsten Jannik Sinner, mit dem Italiener wartet am Montag (Ortszeit) der erste richtig dicke Brocken auf Zverev. Gegen Dimitrow, Nummer 19 der Welt, war es für Zverev der sechste Sieg im siebten Duell. Erst nach 3:38 Stunden nutzte der Hamburger seinen ersten Matchball.