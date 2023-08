Laura Siegemund unterliegt Coco Gauff - Kritik am Publikum

Anzeige

Qualifikantin Laura Siegemund (Metzingen) ist bei den US Open in New York trotz guter Leistung in der ersten Runde ausgeschieden. Die 35-Jährige unterlag am späten Montagabend (Ortszeit) im Arthur Ashe Stadium Mitfavoritin und Publikumsliebling Coco Gauff (USA) mit 6:3, 2:6, 4:6. In Flushing Meadows wartet Siegemund damit seit 2019 auf den Einzug in die zweite Runde.

Die formstarke Weltranglistensechste Gauff (19), die zuletzt die Turniere in Washington und Cincinnati gewonnen hatte, nutzte nach fast drei Stunden ihren ersten Matchball. Siegemund, 121. der Weltrangliste, hatte der US-Amerikanerin vor allem im ersten Durchgang zugesetzt. Gauff trifft in der nächsten Runde auf das russische Top-Talent Mirra Andrejewa.